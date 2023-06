La popular cantante brasileña Anitta ve este momento de su carrera con cierta incredulidad, con apenas 30 años y tras haber alcanzado tanto éxito a nivel internacional. Asegura que provenir de su natal Brasil no lo imposibilita, pero sí lo hace más cuesta arriba teniendo al portugués como idioma principal, lo que impide, de cierta manera, lograr mayor conexión con el resto de América y del mundo.

“Para mí es increíble. En verdad que no puedo creer todo lo que está pasando. Yo soy de Brasil y se nos hace un poco más difícil tener las cosas así, listas. Por eso, tal vez no ves a la gente de Brasil logrando las cosas que yo he logrado hasta ahora, porque por más que sea latina, pues también Brasil es un país latino, las cosas son un poco más difíciles por cuenta del idioma. Hablamos portugués y entonces para nosotros se nos hace una cosa más difícil en el camino para que la gente se conecte”, expresó la intérprete de “Envolver”, tema con el que el año pasado se convirtió en la primera solista brasileña en alcanzar el puesto número uno de Spotify global, que fue viral en las redes sociales de todo el mundo.

PUBLICIDAD

“A mí me encanta el español, la música latina y todo, pero para mí fue otra cosa más que tuve que pasar para que la gente conociera de mí y de mi ritmo”, añadió la exponente urbana.

Con su nueva propuesta musical titulada “Funk Rave”, que lanza hoy, abre las puertas a lo que son sus raíces, teniendo al género “funk brasileño” como protagonista, un ritmo nacido en Río de Janeiro para la década del 1990. Con este tema quiso asegurarse de que sonara a ella en cada fibra de la música.

“A mí me encanta este ritmo. Mi sueño siempre fue hacer el ritmo de mi barrio, de donde yo nací, el ritmo que tiene que ver con mi cultura. Así que, por primera vez, lo estoy poniendo a hacer en español e inglés, algo que converge con mis raíces, con las cosas que yo empecé a escuchar desde siempre en mi vida. También siento que, por primera vez, estoy lanzando algo como que supermío, superoriginal, en español. Así que toda la gente va a entenderme, en inglés también con un poquitico, y hay una frasesita en portugués también para que los míos no se sientan dejados u olvidados”, dijo la estrella internacional en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Más allá de mostrar el ritmo del lugar de donde proviene, acercará al público a lo que verdaderamente es su tierra, al acompañar el tema con un video musical grabado desde allí, y que también lanza hoy.

“Lo que pasa es que en Brasil este ritmo es muy conocido, pero afuera no. Creo que pocas canciones se han dado a conocer. Así que pienso que es una oportunidad de enseñar a la gente el ritmo y hacer que conozcan más de mi cultura, mi gente y mi pueblo. También con el video, creo que enseño más acerca del lugar donde yo nací”, destacó la cantante, quien hace este lanzamiento bajo su nuevo contrato con Republic Records en asociación con Universal Music Latin Entertainment. Esto, luego de que este año le pusiera fin a su relación contractual con la discográfica Warner Music después de once años juntos.

PUBLICIDAD

Anitta pudo dar una probadita de “Funk Rave” a principios de este mes, durante la ceremonia de apertura de la final de la UEFA Champions League celebrada en Estambul, Turquía, donde la reacción del público fue una eufórica, lo que de alguna manera le adelanta cómo puede ser recibida por los amantes de la música.

“Creo que les va a encantar, seguramente van a pensar que es muy diferente, es una nueva propuesta. Esta es mi intención con la canción y creo que esto va a pasar no solo con esta, sino también con el video. Así que no puedo esperar para ver la reacción de la gente. También creo que es solo el comienzo de lo que viene”, manifestó la artista, que irrumpió en Brasil hace seis años.

Y es que, aunque no precisó fecha, anticipó que ya tiene un disco todo listo, y los videos de algunas de sus canciones. Esto le mantiene ansiosa y deseosa de ver la reacción del público, al apostar a su estilo único, que la ha llevado a obtener diversos galardones, entre ellos el premio a la mejor canción latina en los MTV Video Music Awards, los MTV Europe Music Awards y los American Music Awards, en 2022. Este año, aunque no se llevó el gramófono, fue nominada por primera vez a los Grammy en la categoría de “Mejor Artista Nuevo”, y Billboard la ha incluido entre los 15 músicos más influyentes del mundo.

“Es mi primer lanzamiento con Republic Records, así que yo estoy ansiosa de lo que va a pasar con todo, porque cuando llegué ahí, con las canciones y el álbum y los videos, ellos como que se pusieron muy impresionados, interesados y como que en shock con todo. Quisiera que esta misma reacción que tuvieron ellos también la gente la tenga”, manifestó .

PUBLICIDAD

Enamorada de su experiencia como actriz

Recientemente, logró uno de sus sueños de debutar como actriz. Lo hizo en la séptima temporada de la serie española “Élite”, de la plataforma Netflix, que se encuentra en fase de producción.

“Yo estaba teniendo muchísima dedicación para hacer cosas como actriz. Quería mucho vivir la experiencia de lo que es hacer una ‘peli’, lo que es rodar... Para mí ‘Élite’ fue una escuela profesional, con los mejores profesionales del mundo, con actores increíbles y amigos que hice por allá, que me encantaron. Para mí fue una de las mejores experiencias que he vivido. Estoy ansiosa para ver el resultado”, indicó a la vez que adelantó que no interpreta un papel de alumna, pues tiene 30 años.

Ese es solo el comienzo en la actuación, pues afirmó que ya le han llamado para hacerle varios ofrecimientos que ha aceptado, pero que aún no se pueden revelar.

“Con la experiencia de actuar no voy pensando en el público, sino estoy enfocada en lo que tengo que hacer, divertirme en el proceso y amar lo que estoy haciendo. En verdad que me enamoré del proceso, me enamoré de trabajar como actriz. Me ha encantado muchísimo. No soy de hacer las cosas por complacer, a mí me importa más si lo voy a disfrutar, pasarlo lindo. Disfrutar cada minuto, el proceso y cómo todo pasa. Creo que quiero hacer mucho más de eso”, sentenció la artista, quien esta semana asistió al desfile de moda masculina primavera-verano 2024 de Louis Vuitton.