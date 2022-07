El cantante barcelonés Antonio Orozco se junta con su íntimo amigo y artista internacional Luis Fonsi, para relanzar “Mi Héroe”, un himno que atraviesa nuestros corazones desde el 2015.

“Todo el mundo en sus vidas tiene cerca un héroe. Es la historia más profunda que he contado en mi vida, es donde más siento que enseño parte de mi vida, sé que muchos se van a sentir identificados. Los héroes son esos que todos los días se levantan, luchan y hacen las cosas por los demás, médicos, bomberos, enfermeros, todos los que sin que lo sepamos cada día se levantan y hacen las cosas por los demás”, dijo Orozco a través de un comunicado de prensa.

Siete años después, el intérprete ha encontrado a un compañero ideal, para relanzar un mensaje cargado de gratitud y esperanza. En esta versión, los teclados que sostienen la base rebotan y retumban en nuestra mente, mientras la voz susurrada y rasgada de Orozco se acopla con la sutileza y potencia de Luis Fonsi para dar como resultado una composición minimalista donde el protagonismo se lo lleva el mensaje que transmiten estas poderosas voces.

Desde el primer golpe de voz, esta canción nos atrapa y nos descubre un mundo en decadencia, dónde los héroes mantienen la esperanza.

Esta canción es el segundo adelanto del nuevo y ambicioso proyecto de Orozco con el cual recorrerá un viaje a través de sus éxitos de toda la vida acompañado de amigos y artistas que admira de múltiples países, un viaje por un planeta sin fronteras, donde la música viaja, unifica y cura. Contará con la producción ejecutiva de Sebastian Krys y los compañeros de viaje Sebastian Yatra, Juanes, Luciano Pereyra, Luis Fonsi, Pablo Alborán, Rozalén, entre otros se unen para revisitar las canciones que más han revuelto las emociones de los seguidores de Orozco.

“Había una frase que me acompañó en un momento importante de mi vida, más que una frase es un pensamiento que decía: ‘los héroes son héroes porque nadie sabe que lo son’. Y de repente llegó el momento este que nos ha tocado vivir a todos, de la pandemia, y si te fijas, había héroes por todas partes. Estaban en todas las esquinas”, dijo Orozco. El resultado mágico de esta unión tan íntima y natural se percibe desde el primer compás. Así describía el intérprete su relación con el puertorriqueño: “Cuando uno da sin pedir nada a cambio, todo cambia. La verdad es que mi experiencia contigo ha sido siempre dar. Y en esta ocasión, cuando te escuché por primera vez cantarla me quedé sobrecogido”

Luis Fonsi también agradece a su compañero y amigo desde hace más de 15 años: “Tú dices de dar, pero yo creo que el que está dando aquí eres tú. Yo no siento que estoy dando. Yo estoy compartiendo, celebrando algo que amo que es la música, tu música Para mí cantar contigo no es un trabajo, no es un favor, no estoy dando nada. Al revés, estoy recibiendo grandes cosas, recuerdos… Para mí esta canción es mucho más que una canción”.