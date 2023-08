El exponente urbano de fama mundial Bad Bunny está de celebración al sumarse otro de sus temas musicales al Billions Club de la plataforma para escuchar música vía streaming Spotify, al ingresar a la lista de reproducción con las canciones que han superado la marca de mil millones de reproducciones.

Se trata del sencillo “Tití Me Preguntó” con el que recientemente logró rebasar las reproducciones en enero de 2023. Con este logro, el artista -cuyo nombre es Benito A. Martínez Ocasio- hace historia al tener 12 temas en el Billions Club, algo que no ha logrado ningún otro artista.

Para festejarlo, fue invitado con un grupo de amigo y colaboradores a un “brunch”, al que llegaron todos elegantemente ataviados.

“Hoy nos deleitamos con un brunch de Billions. Levante una copa por @badbunnypr por su canción número 12, #TitiMePregunto, que alcanzó más de mil millones de reproducciones. El episodio 3 ya está disponible”, publicó Spotify junto al video que capta lo que fue esa experiencia, y va detallando los éxitos que ha tenido el artista puertorriqueño, que ha sido el más escuchado en su plataforma por los pasados tres años,

“Me siento súper agradecido de que todos ustedes sean parte de mi éxito. Así que, ¡salud!“, dijo el multipremiado artista a la vez que levantaba su copa para brindar, en compañía de sus colegas, con quienes ha trabajado y han sido parte de su éxito.

“Estamos aquí celebrando el éxito de mi música en Spotify 58 billion streams. La emoción de tener un billón de streaming ahora mismo en esta canción, es la misma que sentí cuando cogí 5 mil play por primera vez. Para mí es igual de grande el saber que hay gente queriendo escuchar y seguir disfrutando de lo que tú haces”, dijo mientras está rodeado de unos 10 a 12 amigos aproximadamente, incluyendo al productor musical Tainy, que se puede apreciar en las imágenes.

“Resumir la historia de ‘Tití me preguntó” en 10 segundos es imposible, eso es una vida, una vida de amor y romance, explicarlo en 10 segundos no puede ser. Lo que sí puedo explicar en 10 segundos es que es una canción que nació muy espontánea en la República Dominicana, Mag estaba en la piscina mojándose mientras yo estaba tratando de crear el ritmo y escribirla, todas las personas que menciono ahí existen en la vida real. Nada de lo que digo en esa canción es mentira, incluso la parte de ‘yo quisiera enamorarme, pero no puedo’”, recalcó.

Dijo esto, mientras en los pasados meses se le ha relacionado sentimentalmente con la modelo estadounidense Kendall Jenner. ¿Estará o no enamorado?

Aunque le vienen algunas tías a su mente, a las que quiere y ama a todas, prefirió no mencionar a solo una tía porque las demás se pondrían celosas y así mejor evita conflictos.

“Mi familia ha sido bien importante, 100 por ciento. No todo el mundo que no creyó en ti es porque no quería verte triunfar, es porque simplemente no todo el mundo ve lo que tú ves. No todo el mundo tiene en la mente lo que tú puedes lograr. Pero, gracias a Dios, tengo a mi papá y mi mamá que siempre confiaron en mí, no solo en cosas de la música, sino en cada decisión que yo tomaba en mi vida”, añadió el cantante, quien luce sonriente mientras conversa y se vive la experiencia.

Finalmente, concluyó dando las gracias a todas las personas que sacan de su tiempo y su día para escuchar su música. “Así que muchas gracias por ser parte de esto y que mi música siga llegando a ustedes con el mismo amor que siempre ha sido”, manifestó.