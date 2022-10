De realizar pequeñas presentaciones musicales en teatros, pasaron a eventos multitudinarios en estadios, en lo que ha sido un largo camino andado por 22 años para el grupo musical infantil Atención Atención.

Una pausa obligatoria a causa de la pandemia y la incertidumbre en la industria del entretenimiento, los llevó a repensar qué pasaría con la agrupación y dudaron por estos dos años y medio si lograrían presentarse nuevamente.

Sin embargo, Víctor Rivera, quien es el presidente y director creativo del exitoso concepto, indica que ahora mismo experimenta muchas emociones encontradas, pero en el buen sentido, según aclara. Y es que en muy poco tiempo han pasado de casi nada a todo, de una manera inesperada, en beneficio de la población infantil, que fue una de las más afectadas a causa del encierro y de la carencia en la oferta de entretenimiento.

“De repente hay mucho pasando, cuando estaba pasando muy poco. Entonces cuando esto sucede, uno se tiene que ajustar y buscar el buen balance, porque literalmente pasamos de cero a 300 millas por hora enseguida. Lo bueno de todo esto, desde el lado profesional, es que te das cuenta sobre la tremenda necesidad que hay con esto del entretenimiento infantil. Después de tanto tiempo de ir hacia adelante y para atrás, de si los niños van a la escuela o no, que si se ponen o no la mascarilla… Todo lo masivo se comenzó a hacer, pero no si se involucraban a los niños. Todo fue muy confuso y nosotros nos preguntábamos hasta el último momento si era responsable hacer alguna presentación, hasta que tomamos la decisión de hacerlo porque los niños no tienen nada. Así que nosotros abrimos con mucha cautela un show y se terminarán haciendo tres, estamos encantados”, indicó.

Mientras durante los últimos seis años se presentaron en el Coliseo de Puerto Rico y por algunos coliseos alrededor de la isla, incluyendo en un estadio en México ante 20 mil personas, Rivera resalta que el regreso de Atención Atención a los escenarios los devuelve a lo que han sido sus raíces, a presentarse en el teatro, lo que permite realizar un espectáculo más íntimo, en lo que serán tres funciones en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en el nuevo espectáculo “Atención Atención ¡Yupi Yei!”.

“Esto es como volver a las raíces. Ahí pues uno cuenta una historia; en un estadio ya es un poco más complicado, que está bueno, pero acá hay una intimidad y algo más lindo para el niño, que puede ver detalles. Aprovecharemos para contar una historia, con la que puedan conectar, así como con las canciones y con el personaje, que lo tendrán más cerquita. Vamos a hablar de las emociones, sobre cómo tú te sientes y si yo me siento así, qué significa sentirse así, no está mal sentirse enojado, por ejemplo”, explicó el cantante, quien durante la pandemia se dedicó por completo a su hija Cecilia de cuatro años, que en ese momento tenía uno y medio.

Víctor, Clara y el Sr. Sapo, así como Johnny El Lagartijo, Tito y todos sus amigos están más que listos para las tres funciones el 12 de noviembre a las 5:00 p.m. y el 13 de noviembre a la 1:00 p.m. y 5:00 p.m. Como es costumbre, lo educativo siempre está implícito en sus presentaciones, donde también los padres podrán obtener otras herramientas para poder “leer” las emociones de sus niños.

“Cuando digo volver a las raíces, es como quién va a estar: personajes y ya, con los mismos que empezamos. Sí, porque de repente a medida que va creciendo vamos integrando otros personajes, se integran bailarines, entre otras cosas. Ahora volvemos a lo básico, a reencontrarnos nuevamente, lo cual es espectacular porque en verdad es mucho tiempo ya”, añadió el intérprete de éxitos como “Había un Sapo”, “Bam Bim Bum”, “El Lagartijo”, el “Ukulele” y muchas más.

El Sr. Sapo será uno de los personajes que acompañará a Víctor Rivera y al resto de los personajes de "Atención Atención", en la sala de festivales Antonio Paoli, del Centro de Bellas Artes de Santurce. (Suministrada)

Estrenarán sencillo

El nombre del nuevo espectáculo lleva por título el de la canción más reciente que han lanzado este mes de octubre, “¡Yupi Yei!”, que nació luego de que Víctor viajara a la ciudad de Miami para componer el tema junto a dos pilares de la industria: Dav Julca y por Mario Cáceres, quienes han colaborado con incontables artistas internacionales de gran calibre.

En compañía de ellos nacieron otras canciones que esperan lanzar en un disco para el primer trimestre del 2023. “Esta es la primera de unas ocho canciones. De todas esas salió ‘¡Yupi Yei!’ porque de todos los temas es el que más se parece a lo que nosotros veníamos haciendo en cuanto lo repetitivo, a la instrucción al niño, y viene con baile envuelto”, añadió el director creativo, quien además celebra el regreso a la televisión del programa infantil “Atención Atención”, que se comenzó a transmitir el 2 de octubre por Telemundo, todos todos los domingos, a las 3:00 p.m.

Además de un nuevo disco, anticipa que el 2023 se perfila con una gira de presentaciones en México, República Dominicana, Pennsylvania y Florida, entre otros.

“Son muchos años trabajando, uno no se da cuenta y sigue, sigue y sigue sin buscarle la vuelta. Y, de repente, mira para atrás y ves todo el montón de trabajo, evolución, cosas que han pasado y todo lo que ha hecho que termina donde estás hoy. Te hace mejor profesional, te hace mejor persona y todo hace que hagas mejor tu trabajo para conectar mejor con ese niño”, concluyó.