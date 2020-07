View this post on Instagram

A ustedes que me acompañan en cada paso que doy, quiero compartirles que mi esposo, Paulo, y yo salimos positivos con Covid-19. Han sido unos días difíciles pero gracias a Dios y a los médicos estamos estables en casa. Estas últimas semanas hemos seguido activos en las redes y con mis lives cada sábado para seguir animándolos y no alarmarlos en medio de esta pandemia. Seguiremos conectados lo más que podamos porque nos llena de alegría poder compartir con ustedes. Les pedimos que por favor se protejan, porque esto no ha sido fácil. Le damos las gracias por sus palabras de aliento y sus oraciones. Seguiremos adelante con nuestra fe en Dios.