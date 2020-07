“A veces siento que atraigo todo con la mente”, son las palabras con las que el intérprete del género urbano, Bad Bunny, inicia el minidocumental “Spotlight de Bad Bunny” que estará disponible desde hoy a las 11:00 a.m. en su canal de YouTube.

Producido por YouTube Music y dirigido por Kristian Mercado, el cortometraje ofrece un vistazo general sobre la vida del artista, mientras reflexiona sobre sus orígenes en Puerto Rico, convirtiendo sus sueños en realidad y conectando con fanáticos en todo el mundo.

“A veces me pregunto de dónde sale tanta gente que me escucha. Gente que no saben lo que estoy diciendo, que no hablan mi idioma”, dice el intérprete de “Yo perrero sola” durante la grabación.

El documental fue grabado en un centro comercial abandonado en Miami y se le añadiendo algunos clips del artista, visuales de sus conciertos y animaciones a la par con su particular estética.

“Se siente bien el poder conectar con las personas que no hablan tu lenguaje, es así como puedes ver el poder que tiene la música, el arte, y todo lo que he creado”, comentó Bad Bunny a través de comunicación escrita.

En el vídeo de la historia de Bad Bunny también se habla acerca de su decisión de compartir abiertamente sobre los problemas sociales que están ocurriendo hoy en día a nivel global, incluyendo sus esfuerzos para resaltar el caso de Alexa Negrón, durante su presentación en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

“Esa decisión (de salir vestido con falda) se tomó horas antes de la presentación. Obviamente el tema estaba en boca de todos, incluyendo mi mente. Está mi ‘stylist’ con todas las opciones y veo un traje rosa claro pastel con una rosa negra y como que la rosa negra me chocó. Reflejaba la semana, lo que pasaba en Puerto Rico. Veía esa rosa y pensaba en el caso de Alexa y en Alexa”, confesó el artista.

Con este minidocumental, YouTube pretende brindarle a los fanáticos la oportunidad de escuchar al artista a lo largo de su proceso creativo, cómo lucen sus sueños y su visión como estrella.

Actualmente, Bad Bunny cuenta con más de 26 millones de suscriptores en su canal, convirtiéndolo en uno de los 25 artistas con más suscriptores de YouTube. Además, logró ingresar en las listas de YouTube Music en más de 30 países en lo que va de año, alcanzando la posición #1 del “Top Global” de artistas hace unos meses.

“Extraño mucho la isla, es como una enfermedad. Hay algo especial en la isla que no tiene más ninguna otra en el mundo. Si esto es un sueño, me da curiosidad despertar y ver donde estoy pero, prefiero soñar”, precisó Bad Bunny en referencia al éxito mundial que ha obtenido desde que comenzó a dominar los grandes escenarios.