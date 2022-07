La estrella internacional Bad Bunny realizó anoche su segunda función del concierto “Un verano sin ti” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con la integración de nuevos artistas y afirmó que nadie lo va a callar sobre los asuntos que afectan al país.

En el concierto de la noche del viernes, la intérprete puertorriqueña Young Miko debutó en la tarima del Conejo Malo, siendo así uno de los mejores momentos del espectáculo que duró tres horas y media, según los videos difundidos en las redes sociales. La novel exponente logró encender la audiencia.

Young Miko se ha dado a conocer por su primer EP, “Trap Kitty”, disponible en todas las plataformas digitales.

En la primera función, el intérprete de “Después de la playa” contó con casi una decena de artistas invitados que incluyeron a Chencho Corleone, Tommy Torres, Jhay Cortez, Tony Dize, Villano Antillano, Buscabulla, Bomba Estéreo, The Marías, Arcángel y Jowell y Randy. Estos últimos fueron los responsables de provocar un frenesí en la audiencia.

En la primera función del jueves, el cantante latino más escuchado en la plataforma Spotify hizo un reclamo directo al gobierno de Puerto Rico, a la protección de nuestras playas y envió un mensaje a la empresa LUMA Energy, encargada de la operación y servicios de la red eléctrica del país.

Su reclamo al gobierno y a LUMA

“Tenemos muchos obstáculos encima. Tenemos un gobierno encima jodiéndonos la vida día tras día. El peor sistema eléctrico. Hago una gira en el mundo entero y en el único lugar donde cuando me voy a presentar tengo que poner como 15 plantas eléctricas es aquí, porque no puedo confiar en el sistema eléctrico de Puerto Rico. LUMA pal cara... Pierluisi, todos los mamab... que se creen dueños del país pal cara... también. El país es de nosotros y nosotros somos los que tenemos el control. Yo creo en esta generación. Yo quiero vivir aquí por siempre con ustedes. Las playas son nuestras también. Hay que defenderlas, cuidarlas”, sostuvo el artista previo a finalizar el espectáculo con los temas “El apagón” y “Después de la playa”.

En la segunda función, según videos difundidos en las redes sociales por asistentes del concierto, Bad Bunny reafirmó sus expresiones con un mensaje a la audiencia.

“Ustedes tienen que demostrar de que ustedes son suficientes hombres y mujeres valientes que quieren que este país triunfe y quieren vivir por siempre aquí y cumplir sus sueños son tenerse que irse de aquí. Llevamos décadas en lo mismo. Votando por los mismo cabro... que quieren controlarnos y callarnos. A mí no me callan la boca”, aseguró el artista, mientras el público gritaba la palabra “mamab...” en referencia al gobernador Pedro Pierluisi para que Bad Bunny la repitiera.

El artista no se unió al coro, pero añadió de inmediato que “no hagan eso. Yo no le dije mamab... a él, bueno si le dije mamab... a él, pero no solo a él sino a todos los chorros de cabr... que se están aprovechando del país”.

La estrella internacional se presenta esta noche en su tercera función para concluir sus conciertos en la isla.

Bad Bunny hizo historia el jueves al transmitir en directo el concierto por el canal Telemundo y en 13 lugares alrededor de la isla que estuvieron abarrotados de miles de personas. Se trató del ‘party’ más grande en Puerto Rico.

De igual forma, en la noche del jueves un nuevo récord de asistencia en el Coliseo de Puerto Rico con 18,749 personas. La cifra superó a la agrupación Metallica con una asistencia de 17,870 personas en su concierto realizado el 26 de octubre 2016 en el recinto de Hato Rey.