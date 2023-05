A pesar de todos los compromisos actorales en los que está involucrado en la ciudad de Los Ángeles en estos momentos, el cantante puertorriqueño Bad Bunny sacó tiempo para grabar un nuevo tema musical, llamado “Where She Goes”, que será estrenado hoy, a las 8:00 p.m. (5:00 p.m. hora de Los Ángeles) en todas las plataformas digitales.

El propio artista hizo el anuncio hace unos días en sus cuentas de Tik Tok y de Instagram, preguntando a sus seguidores si les agradaba lo que escuchaban.

“Chequeate esto”, comentó Benito Martínez Ocasio antes de reproducir el nuevo tema en español. “Baby, dime la verdad/ Si te olvidaste de mí/ Pienso que fue una noche nada más/ Que no se vuelva a repetir / Vuelve, en ti quise encontrar, lo que en otra perdí/ Tu orgullo no me quiere hablar/ Entonces vamos a competir/ A ver/ No me gusta perder/ Dime qué vamos a hacer/”, se escuchó en el vídeo de Tik Tok, mientras el cantante caminaba por un cuarto con paredes y techo de madera, decorado con coloridos cuadros en las peredes.

@badbunny dime si te gusta y te la envio por whatsapp :) ♬ original sound - Bad Bunny

El tema “Where She Goes” le sigue los pasos a su última colaboración, “un x100to”, junto con la banda de música regional mexicana, Grupo Frontera, que rápidamente se convirtió en un éxito total, logrando que la canciuón se ubicara en el puesto número tres del Hot Latin Songs de Billboard.

De acuerdo con la cuenta Bad Bunny Access, en este tema nuevo, el vegabajeño se adentra en sonidos y ritmos que no había experimentado en su ya extensa y mundialmente exitosa discografía.

El año pasado, el artista comentó en una entrevista de la revista Billboard que se tomaría un descanso de la música en 2023, aunque lanzaría algunas canciones. “Me voy a tomar un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros”, dijo. “Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco. Tengo un par de compromisos esporádicos y voy al estudio, pero no hay presión”, expresó en ese momento el cantante de música urbana.

Hace unas semanas, el cantante formó parte de la cartelera de lucha libre, “Blacklash”, de la WWE, que se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico. El evento fue todo un éxito, convirtiéndose en el “Blacklash” que más ingresos ha generado y el más visto en la historia de la compañía.

Además de eso, Bad Bunny ha sido noticia durante las pasadas semanas en Hollywood al aparecer en distintos eventos, como la Gala del Met y un partido de playoffs de los Lakers de Los Angeles con la modelo Kendall Jenner, con quien se le vincula romáticamente.