El director y cofundador de la compañía de producción puertorriqueña Filmes Zapatero, Kacho López Mari anunció a través de sus redes sociales que Bad Bunny logró posicionarse internacionalmente una vez más, esta vez con su nominación a un premio Cannes por su proyecto audiovisual del tema “El Apagón”, en la categoría de Excellence in Music Video, Entertainment Lions for Music.

Por medio de su cuenta de Instagram, López Mari agradeció al artista boricua tras enterarse de la nominación. “Gracias por tu visión, tus ideas y por contar con nosotros para ayudarte a poner estas ideas frente al mundo”, expresó.

El Festival, que celebra su edición 70, dará a conocer al ganador del galardón el próximo martes, 20 de junio.

El video musical, que fue lanzado en septiembre de 2022, consiste de un cortometraje de 22 minutos, donde el artista resalta visuales de su concierto “P-FKN-R”, así como señalamientos directos a LUMA Energy y su desempeño en la administración del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica del país.

Al momento, “El Apagón” ha recibido más de 14 millones de vistas en la plataforma de YouTube.

Otra artista que logró nominación en esa catergoría fue Rosalía, con su proyecto audivisual de la canción ‘Motomami’.

Asimismo, otros videos nominados son Disco Maghreb de DJ Snake, dirigido por Elias Belkeddar, y Cash In Cash Out, de Pharrell Williams y creado por The Creator and 21 Savage.