Con un mensaje a erradicar la violencia contra la mujer, el cantante urbano Bad Bunny se presentó esta noche en la tarima de los Premios Billboard junto a la diva del reguetón boricua Ivy Queen.

Tras ser nombrado como el ganador del premio Billboard al artista latino, el boricua interpretó una versión ajustada de “Yo perreo sola”, junto a “la caballota” y Nesi, la voz femenina original del tema. Para deleite de sus fans, el remix ya está disponible en iTunes y Youtube.

Cubierta con una máscara, Ivy apareció rodeada por bailarines sobre patines vestidos con tutús violetas. La cantante interpretó las primeras estrofas de la canción y poco después apareció Bad Bunny.

“Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiera nada, ni la música ni el reguetón, así que basta ya de la violencia machista en contra de la mujer. Vamos a educar, ahora, en el presente para un mejor futuro. Yo no soy un artista de música social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educados y respetuosos a la misma vez. Si ella no quiere perrear contigo, respeta. Ella perrea sola”, expresó Bad Bunny al recibir su galardón.

Tras su llamado esta semana al conglomerado de emisoras SBS para que saquen del aire a Kobbo Santarrosa y su personaje La Comay, por sexualizar una imagen de la hija de la candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro, Bad Bunny ha sido blanco de críticas por quienes le señalan que pude respeto hacia la mujer cuando las letras de sus canciones no representan ese llamado.

En tanto, es la primera vez que se le ve con Ivy Queen, una institución femenina en el reguetón, en una presentación de este tipo.

Los Billboard 2020 se realizan en vivo desde el Dolby Theatre en Los Ángeles. Es la primera vez que Bad Bunny se presenta en los premios.

Escucha la canción completa aquí: