Bad Bunny vende los 30 conciertos de la residencia artística en Puerto Rico

Los fanáticos del cantante Bad Bunny agotaron este viernes todas las entradas disponibles en la venta online para la serie de conciertos “No me quiero ir de aquí”, exclusiva para los usuarios registrados en su plataforma.

En esta parte de la venta de boletos, quienes estaban registrados, comenzaron a recibir a partir 10:00 de la mañana el código para comprar las taquillas. Al acceder a la plataforma solo permitía el acceso a una fecha, o sea, que el comprador no podía elegir cuándo quería ir al concierto.

“¡El evento está Sold Out! Lamentamos informarte que los tickets para BAD BUNNY – NO ME QUIERO IR DE AQUÍ de todos los performances se han agotado. Gracias por tu confianza!“, leía el mensaje.