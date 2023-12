A Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal, nunca le ha gustado que se confunda el lenguaje del género musical que cultiva con la forma en la que relaciona personalmente con los intérpretes de dicho género: sus letras pueden ser extremadamente provocativas y altamente sexuales, como también suelen serlo las de los artistas con los que colabora, pero eso no significa que esté obligada a mantener un vínculo y un tono similar en la vida real.

Las dificultades de algunos de los intérpretes con los que ha hecho alianza musical para comprender estos límites ya han sido objeto de polémica y comentario en más de una ocasión. Es bien conocido que la relación personal con Omar Montes no fue fluida a pesar de que la canción que hicieron juntos, ‘Alocada’, fue todo un éxito de descargas, hasta tal punto que ella llegó a bloquearle en redes en la misma semana de lanzamiento del “single”.

Nunca trascendieron los motivos de forma oficial, pero era un clamor en la industria -apoyado por ciertos mensajes en redes sociales- que a ella no le había gustado la actitud personal del cantante en el estudio.

Ahora, de nuevo se repite una situación incómoda, aunque esta vez con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, con quien tuvo una actitud más que cortante cuando acudió a cantar conjuntamente en un concierto de él en el recinto de conciertos Coliseo de Puerto Rico.

“Yo quería perrear con Bad Gyal pero ella estaba como que tímida. Yo no sé”, dijo al público el cantante después de que durante la actuación de los dos hubiese intentado bailar muy pegado a la catalana, acercando su boca al cuello de su compañera por la espalda. Este gesto, que a ella la incomodó mucho, como demostró apartándole de forma brusco con el brazo, fue el detonante del desencuentro.

“No, no, no. A mí que no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí”, reaccionó Bad Gyal al escucharle mientras caminaba por el escenario, lejos de él. Pese a la negativa, el intérprete de “Todo de ti” insistió.

“¿Involucren de qué? Si yo ando soltero mami. ¿Y tú?”, le preguntó Rauw Alejandro. ”Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta”, zanjó la autora de “Zorra”, que fue el dueto con el que cerró su intervención en el show tras cantar sus hits “Chulo pt.2″ y “Fiebre”. “Oye una bulla para todas las mujeres”, pidió entonces el puertorriqueño, cambiando de tema.