La agrupación de rock Brit Floyd, regresa a la isla con el espectáculo “The World’s Greatest Pink Floyd Tribute Show”, que se llevará a cabo el sábado 20 de agosto a las 9:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce, como una producción de Albert Morales y Shownet Group.

Aclamado por la crítica como “el mejor espectáculo de Pink Floyd en el mundo”, han realizado más de 1,000 presentaciones desde su lanzamiento en Liverpool, Inglaterra, en enero de 2011. Le han dado la vuelta al mundo sobrepasando más de un millón de boletos vendidos y todas sus presentaciones totalmente vendidas. Han realizado conciertos en algunos de los lugares más importantes, incluido el prestigioso Royal Albert Hall de Londres, el Anfiteatro Red Rocks en Denver, Colorado, el histórico Teatro Griego de Los Ángeles y el Radio City Music Hall de Nueva York, entre otros.

El espectáculo de Brit Floyd se ha convertido en un fenómeno, ampliamente considerado como el mayor espectáculo de tributo al rock del mundo. Transportarán al público en un viaje musical recreando a escala el esplendor de los conciertos de Pink Floyd, con un impresionante espectáculo de luces y la icónica pantalla circular.

El concierto tiene una duración de más de dos horas con intermedio, donde incluyen las canciones icónicas del extenso catálogo de Pink Floyd como: “Wish You Were Here”, “Comfortably Numb”, “Another Brick in the Wall”, “Hey You”, “Money”, “Learning to Fly”, “Mother” y “Is There Anybody Out There?”, entre otras.

Los boletos para este espectáculo están disponibles en Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes.