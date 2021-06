La música y el deporte fueron parte fundamental de la crianza de John Butler Lind, hijo del reconocido exbaloncelista panameño Mario Butler y de la también atleta puertorriqueña Janet Lind.

Aunque su meta durante su adolescencia era convertirse en baloncelista –al igual que su padre y hermanos, Mario Jr. y Nathaniel-, una fractura severa en su rodilla cuando apenas cursaba su segundo año en la Universidad de Texas, lo encaminaron irremediablemente a su otra pasión: la música.

“Para serte bien sincero, en ese tiempo amaba más el baloncesto, pero al descubrir la música -perdón papi-, amo más la música. Cuando no pude más ejercer lo que es el deporte a full time pues me incliné más en la música y cuando la descubrí por completo me llena más o igual que el deporte”, confiesa.

Su abuelo por parte de madre fue un destacado saxofonista que llegó a tocar con El Gran Combo de Puerto Rico, y que le inculcó el amor por nuestros ritmos. Recuerda que, de pequeño, él y sus 12 primos se sentaban en el piso mientras su abuelo tocaba el saxofón y los llevaba con su música a un “viaje por el mundo” con diversos ritmos. Su padre, a su vez, escuchaba en su casa las canciones de Rubén Blades, así como de El General, ambos panameños.

Esas influencias calaron en John Butler, quien acaba de lanzar su nuevo sencillo musical, “Pa’que mueva”, bajo su propuesta BataJohn. Se trata de un tema bailable donde los ritmos urbanos se fusionan con elementos de la plena puertorriqueñas. Producido por Yeyo787, el tema es una invitación al baile femenino con un lenguaje callejero muy al estilo urbano, donde se destaca la voz inconfundible de BataJohn, así como el ritmo de los panderos.

“Como mi abuelo tocaba el saxofón y mis tíos eran percusionistas me incliné más en lo que es la plena y la bomba, pero me encantaba lo que es Tego Calderón, Zion & Lennox, Wisin & Yandel. Entonces, tenía como esas dos mezclas. Empecé con la plena, pero tratando de fusionar porque cuando escuchaba el reguetón quería tocar el pandero por encima del reguetón. Ahí empecé y descubrí que podía tratar de meter el pandero dentro de lo urbano y tratar de sacar algo distinto. Y eso es lo que ahora mismo estamos haciendo”, explica sobre su cadenciosa propuesta con la que espera se le abran las puertas de la música.

Al menos, ya cuenta con el respaldo de varios colegas como Pirulo, Ñengo Flow y Ñejo, quienes han acogido y elogiado su propuesta desde que entró al ámbito musical en el 2017 tratando de proponer una nueva fusión.

Esa mezcla se aprecia claramente en su nuevo sencillo “Pa’que mueva”, que espera forme parte de una producción discográfica en la que se encuentra trabajando. “Soy un poquito sandunguero y me encanta el party y mi mamá siempre nos decía para levantarnos para la escuela o para bailar, precisamente, ‘dale mueve, mueve, mueve’, so eso se quedó ahí”, indica sobre la inspiración para este tema cuyo vídeo musical, dirigido por Daniel Muñoz, se grabó recientemente en un chinchorro de Vega Baja, donde se recreó una fiesta movida por el beat urbano, el tambor de mano y el saxofón.

Con este visual, BataJohn no solo quiso compartir ese espíritu festivo que lo distingue, sino también llevar un mensaje de unidad, representando a personas de diversas edades, razas y clases sociales.

“Quise presentar una diversidad de gente, todo tipo de personas y unidas porque siempre he dicho que debemos dejar a un lado las divisiones y ver a las personas no por cómo se ven, ni cómo se visten, ni por lo que tienen, sino simplemente ver a la persona. Creo que todos somos iguales y si ves el vídeo eso es lo que quería transmitir, esa armonía, esa fiesta, esa unión y cariño. Ese es el mensaje que también quiero llevar y más en estos tiempos que estamos viviendo, con todo lo que está pasando el mundo entero que no es fácil. Yo lo que quiero es aportar con este granito de arena y darle un poquito de alegría a la gente”, sostiene.

El músico, de 34 años, quien aprendió música en la calle, tocando con familiares y panas, precisa que lo que distingue su propuesta entre las que hay actualmente en el género urbano es precisamente esa fusión con la plena puertorriqueña.

“Creo que el traer un poco el elemento cultural, donde no se pierda la esencia de lo que es nuestra cultura, hace que mi propuesta se escuche mucho más fresca. No voy por un camino donde otros hayan pasado, yo creo que voy por mi propio camino y eso es lo que me motiva a seguir, que estoy haciendo algo distinto. No me estoy pareciendo a nadie”, concluye.