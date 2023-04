“Se fue armando solo el personaje. Y bueno, me gusta porque la gente ya reconoce la gorra y las gafas de sol, lo relaciona conmigo” “No es que cree un personaje, se fue dando”, dijo, por escrito, Bizarrap a La Nación antes de las presentaciones en vivo que marcaron un paso importante en su carrera, con tres shows agotados en el Hipódromo de Palermo (Buenos Aires), el pasado fin de semana.

"La primera vez que aparecí en público fue con lentes porque era en un evento un día que había sol y quedó así y lo seguí usando. Después empecé a usar la gorra y quedó. Fue como que se fue armando solo el personaje. Y bueno, me gusta porque la gente ya reconoce la gorra y las gafas de sol, lo relaciona conmigo y eso me parece que está buenísimo ". Con un gesto tan simple y transitado como el de esconder su rostro, Bizarrap le dio imagen a uno de los mayores casos de éxito comercial en la historia de la música argentina.

Si una analizara el recorrido de Bizarrap en términos numéricos, el caso sería digno de un seminario en carreras asociadas al marketing. Las BZRP Music Session se convirtieron en su marca y el lugar a donde artistas de toda la región quieren estar. Con una estética visual simple, que sigue replicando su habitación de Ramos Mejía (municipalidad de Buenos Aires) donde empezó todo, alberga a los máximos referentes de la música urbana latina que pasan por allí a dejar su impronta en producciones que tienen mucho de improvisación y freestyle.

“La idea de las Music Sessions fue luego de la tercera Freestyle Session, cuando Bhavi me dijo que no improvisaba, que quería hacer una canción. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer una Music Session en vez de Freestyle Session”, recuerda Bizarrap. Justamente, Bhavi que fue la primera Music Session va a ser quien abra los shows del productor en el hipódromo.

El argentino Bizarrap dio tres shows en Argentina, en una época en la que todo es cuantizable y los números además de dato parecen ser, para muchos, argumento.

Siempre en millones, la información oficial asegura que tiene 18.8 seguidores en Instagram, más de 5 millones en Twitter, más de 9.8 millones en TikTok, 49 millones de oyentes en Spotify, más de 7,100 (también millones) de streams en Spotify, 19.7 millones suscriptores en YouTube y 7000 visualizaciones en YouTube. De nuevo: a todas esas cifras hay que pensarlas en millones.

Los números de Bizarrap son tan exorbitantes que sus escuchas anuales en Spotify llegan a las 10 cifras (miles de millones). Por supuesto, semejantes mediciones le han correspondido récords varios. Si 2019 fue el despegue y la prolificidad (publicó 20 BIZRP Music Sessions), desde 2020 a la actualidad su producción dio el salto en mediciones y también a nivel geográfico.

Ese año se convirtió en el artista argentino más escuchado a nivel global; en 2021 tuvo cuatro nominaciones a los Latin Grammy incluyendo “Productor del año” y “Mejor nuevo artista”, su Session con Nicky Jam le propulsó las colaboraciones internaciones; y en 2022 la BZRP Music Sessions #49, con Residente y la BZRP Music Sessions #23, con Paulo Londra y la #50 con Duki terminaron por consolidarlo como el productor estrella de la región. También en 2022 la Session con Quevedo se convirtió en la canción más escuchada del mundo, puesto que mantuvo por más de 55 días en el ranking Global de Spotify. Un logro que nunca antes había conseguido un argentino.

En 2023, la Session con Shakira, una suerte de tiradera contra su expareja Gerard Piqué, fue tema de conversación para cualquier programa o stream relacionado al mundo del espectáculo y, por supuesto, también en redes sociales. “Trabajar con alguien que tiene una gran trayectoria te deja enseñanzas” , dice Bizarrap sobre su colaboración con la artista colombiana.

“A mí me enseñó mucho Shakira en el estudio, la tiene muy clara. No me sorprendió que tenga repercusión porque todas las canciones, todo lo que ella hace, tiene muchísima repercusión y la verdad que lo esperaba. Sabía que era una canción que iba a ser grande, por eso la preparamos con tanto tiempo y con mucho trabajo”. Pero para Bizarrap, que aún no cumple los 25 años de edad, la maquinaria pop no se detiene. Pasada su presentación con Shakira en el programa de Jimmy Fallon, el foco lo puso en sus shows en el Hipódromo de Palermo. Que, claro, también se informan en números: 3,000 metros cuadrados de pantallas de led, 2,000 luminarias móviles, 120 sistemas de sonido distribuidos en 13 torres de audio, 200 toneladas de estructura, 40 sistemas láseres, contenidos visuales en 4D, 40 camiones de equipamiento y más de 1,500 personas involucradas, que participan de manera directa o indirecta en la producción del show.

“Me decidí a hacer este show propio cuando surgió la idea de hacer un espectáculo 360″, cuenta Bizarrap y suma: “Audio y visuales 360, que era algo que nunca había visto. Me entusiasmó hacerlo para darle un buen show a la gente, algo diferente. Y si lo hacía lo quería hacer a todo trapo por eso es que armamos esta puesta y pensamos algo tan grande” . Si semejante estructura visual no fuera suficiente, Bizarrap y su equipo pensaron también en la pantalla chica y lanzaron la BizarrAPP, una App para celulares. Allí, quien se la descargue podrá pertenecer al Bizarrap Social Club, una comunidad donde los fanáticos pueden coleccionar más de 350 cards de diseños exclusivos de las Sessions. Por supuesto, allí se puede comprar contenido exclusivo y participar por beneficios exclusivos como entradas a sus shows, más cards y merchandising, entre otros. Además, la App funcionó también durante los shows en el Hipódromo de Palermo como una herramienta de entretenimiento más.

“Yo empecé a hacer música más o menos a los 13 o 14 años”, cuenta Bizarrap, nacido como Gonzalo Conde, en un recorrido retrospectivo. “Estaba con una notebook, no tenía escritorio todavía, ni parlantes, entonces producía con los auriculares del celular conectados a mi computadora, con la notebook en la cama”. Gracias a su gorra y sus anteojos de sol, a podido mantener un anonimato que no se condice con la popularidad que muestran sus números, todo un logro en estos tiempos de exposición sobresaturada. Sobre las críticas, a las que cualquier artista con visibilidad está expuesto, dice: “Cuando puedo me pongo a ver comentarios, yo leo todos. Antes, al principio, capaz que me molestaba cuando había comentarios negativos, pero con el tiempo aprendí a aprovecharlo y a saber escuchar. Y, en caso de que me parezca una crítica con fundamentos, tomarla para construir algo a raíz de eso”.

Cuenta la historia que cuando tenía tres años, Bizarrap le pidió a Papá Noel un micrófono con luces de colores. 20 años después, hizo carrera, como nadie en la música popular argentina, dándole el micrófono a otros para que canten mientras él produce debajo de su gorra y detrás de sus anteojos de sol. La clave del éxito para el chico que mejor entendió la industria y más rápido le sacó provecho a los números que ella estaba dispuesta a ofrecerle.

