Con el fin de celebrar el lanzamiento de su más reciente sencillo –"Vide de rico"- el cantante colombiano Camilo se asoció con YouTube para presentar el convierto virtual “Concierto en casa” el miércoles, 30 de septiembre a las 7:00 p.m.

“Primero que nada, quiero agradecer a YouTube por darme la oportunidad de hacer algo tan bello y especial para La Tribu”, comentó el también compositor que se presentará desde su nuevo hogar. “Siento que esto no solo son diferentes versiones de mis canciones, sino que tienen un significado sagrado para mí ya que esta es la primera ve que interpreto música que es parte de mi historia y mi vida en mi primer hogar. Me puedo ver en diez años, viendo estos vídeos de cuando recién nos mudamos, recordando todo lo que he vivido con mis canciones desde que nos casamos, la luna de miel y mi historia completa. Invitar a las personas, y a La Tribu, para que puedan conocer mi hogar y para que puedan ser parte es algo muy importante para mí”, continuó en un comunicado de prensa.

Tal y como sostuvo, durante el concierto, el artista pretende llevar a su público por una travesía que vas desde que encontró el amor en su esposa Evaluna hasta la adquisición de la propiedad.

En el último año, según el comunicado, Camilo obtuvo más de 3.4 mil millones de visitas en su canal oficial de YouTube, con vistas diarias que alcanzaron los 23 millones. El cantante ha alcanzado la lista de artistas principales de YouTube en más de 15 mercados este años y ha tenido un éxito masivo en México, Argentina, Colombia, Perú y Estados Unidos.

YouTube lanzará los videos de la actuación en vivo en el canal de Camilo después de la transmisión, así como algunos con reediciones especiales.