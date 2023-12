Ya no se celebrará el concierto “El Topo es Nuestro”, que se anunció el paado 22 de noviembre. Así lo destacó el productor Cesar Sainz, quien expresó a través de un comunicado de prensa que hace apenas unas semanas un grupo de artistas y amigos se reunieron con la intención de presentar un concierto en homenaje a Antonio Cabán Vale “El Topo”.

Esto, en validación a su aportación a la patria puertorriqueña y para que a la vez sirviera para recaudar fondos destinados a ayudar en su tratamiento y calidad de vida.

Sainz manifestó que puso su compañía a la disposición y en menos de quince minutos ya se había acordado con el Centro de Bellas Artes de Santurce el uso de la Sala de Festivales libre de costo, con ese propósito, apuntó que todos los que conformaron el equipo de trabajo decidieron que “nadie cobraría un solo centavo” y que el 100% de los recaudos irían a un fideicomiso que velara por “el buen uso de los fondos para que se garantizara la total e inequívoca transparencia de la utilización de dichos fondos”.

“Nuestro interés era aprovechar la coyuntura para también crear el Fondo Antonio Cabán Vale, que sirviera para apoyarlo en este momento y que en el futuro le sirviera a otros artistas que lo necesitacen. Apenas comenzando esta iniciativa hemos escuchado y visto a través de radio, prensa y televisión, una serie de alegatos y críticas de parte de personas allegadas a El Topo, quienes dicen hablar por él, y que pretenden tomar control de la toma de decisiones respecto al uso de los fondos y todo lo antes planteado. Estas desafortunadas alegaciones crean un ambiente de rumores mal intencionados, que las buenas intenciones de decenas de artistas que se nos han ofrecido y el mismo Antonio Cabán Vale no se merecen”, expresó Sáinz, en compañía del comité organizador, compuesto por Carlos Esteban Fonseca, Sofía de la Cruz, Benito de Jesús, Yéssica Delgado, Chabela Rodríguez, Silverio Pérez y Quique Benet.

“Si tomamos como cierto que El Topo y su familia no están de acuerdo con esta iniciativa, entonces no vale la pena continuar con el proyecto. Con dolor en el alma hemos decidido entonces detener la organización del concierto ‘El Topo es Nuestro’, el cual deseábamos que fuera un acto de amor y desprendimiento que no merece diluirse en el chisme y la maledicencia”, plasma la comunicación.

Del mismo modo, notificaron que seguirán apoyando a El Topo, cada uno en su carácter personal, pero sin realizar “el tan soñado concierto”.

“Agradecemos el apoyo de las personas que creyeron en este proyecto sin reserva alguna y por este medio notificamos que los que ya compraron boletos recibirán reembolso de inmediato. De ninguna manera podemos pedirle al pueblo que deposite su confianza y su dinero sin que haya un fideicomiso, o una entidad bonafide que garantice el buen uso de los recaudos de forma absolutamente transparente y a los cuales el público pueda tener libre acceso. Gracias a los muchos y muchas que se han acercado para aportar. Ya encontraremos otros métodos de ayuda para esta inmensa figura que tanto le ha dado a nuestra patria y que tanto amamos y respetamos”, finalizó.