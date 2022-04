Para el cantautor Carlos Vives, los juntes con las nuevas generaciones de artistas le resultan muy especiales. Él, desde su fusión de géneros al rescatar la música autóctona de su natal Colombia y traerla a la modernidad, lleva un largo camino recorrido. Ellos, con unas influencias modernas, pero que integran sus identidades locales y un bagaje de quienes llevan una gran trayectoria en la industria musical. Con el tiempo, se entrelazan en respeto y cariño.

Eso fue lo que sucedió en su más reciente sencillo en el que invitó al cantautor y músico Camilo para que fuera parte de su próxima producción discográfica “Cumbiana 2″, que tiene programado lanzar el próximo 13 de mayo.

“Es un álbum que a partir de los patrones nuestros se hacen cosas modernas. Entonces invité a Camilo y le dije, quiero que hagamos algo para ‘Cumbiana 2′. Y él me dijo, ‘yo siempre soñé hacer un vallenato contigo que se llama ‘Baloncito Viejo’. Cogió una guitarra y por ahí arrancamos”, expresó Vives acerca del nacimiento del tema, que los junta por primera vez, donde se combinan los sonidos colombianos característicos que este siempre incluye en sus producciones y el romanticismo que a ambos les distingue.

Bajo la dirección creativa del mismo Vives, este aprovechó la creación del video musical para manifestar la influencia del fútbol desde su niñez. Grabado en Miami, marca un viaje en el tiempo en una historia desarrollada en un club deportivo del siglo XIX, con estética, vestuario y escenografía distintiva de ese periodo.

“Cuando ya la canción se iba a llamar ‘Baloncito Viejo’, lo primero que me imaginé fue esa época del origen del fútbol, que yo lo heredé de mi familia. Porque en Santa Marta se jugó por primera vez el fútbol en esa parte del Caribe colombiano, a donde llegaron los ingleses. Entonces el uniforme, la foto que uno ve de los uniformes, es muy parecido a todo lo que hicimos en el video. Y bastaba ver los bigotes de Camilo para decir, ‘hey, vamos a hacerlo de esa época, porque es que casa perfecto”, contó entre risas el intérprete de “Volví a nacer”.

Para el cantante y actor colombiano, el video estás cargado de cosas muy especiales, entre ellas incluir a la niña con Síndrome de Down, Carolina Ávila, como parte de su apoyo a la fundación Best Buddies Colombia, y la aparición de su mamá Aracely Restrepo como uno de los talentos, cuya participación resultó ser una gran sorpresa para todos sus seguidores.

De vuelta a Puerto Rico

“Es la primera vez que mi mamá está en un vídeo mío. Es una cosa loca. Yo no sé por qué de verdad me demoré tanto para tenerla, si además a ella le encanta todo eso”, compartió el artista. De su disco “Cumbiana 2″, que ya ha ido lanzando algunos de sus temas como “Canción bonita”, solo pudo adelantar que incluirá al cantante Fito Páez y que habrá “sorpresas boricuas”.

Su cita con el público puertorriqueño será el 15 de octubre cuando se presente en el concierto “Después de todo, Vives” en el Coliseo de Puerto Rico. Es evidente el entusiasmo que le provoca regresar a presentarse a la isla, lugar al que llegó por primera vez en 1987 y con el que dice sentir unas conexiones profundas.

“Voy con un mensaje, una inmersión en el sonido y en la imagen, de cosas que nos conectan profundamente a nosotros. Porque al final yo he vivido, he cantado, contándole a la gente de lo que conocí en Puerto Rico, de lo que viví en Puerto Rico. Me he pasado mi vida viajando y contando esa parte de mi vida”, explicó el compositor.

Admirador de su madre

En vista de que próximamente celebramos el Día de las Madres en la isla y de que su progenitora hizo una aprición especial en su más reciente vídeo, este respondió de qué forma esta ha influenciado su vida y en su carrera.

“Si buscas una foto de ella, vas a ver que yo soy, como dicen aquí, ‘vaciado’, lo que significa que soy una copia de mi mamá. Y es verdad, de todos mis hermanos, el que más tiene de ella en todo lo físico soy yo. Mi mamá siempre fue muy aguerrida, muy guerrera, muy trabajadora. Ese es el cuento de la importancia de trabajar, de ser útil. Ella es paisa, como arriera. Es decir, una mujer que trabajó toda su vida en la casa. Cuando nuestra familia se rompe, pues nos vamos cuatro varones con ella a vivir a otro lugar. Imagínate un poquito esa relación donde una mamá se queda sola al frente de cuatro varones en edades terribles y complicadas. Ella para nosotros es como la hermana mayor y siempre la he visto trabajando. Ahora está criando nietos también. Ella es especial, muy especial. Y de la parte, por ejemplo, artística, yo creo que más viene de ella que de mi papá. Mi papá tenía mucho gusto y le encantaba y todo, pero era más bien medio sordo”, compartió el cantante colombiano.

El también actor, quien hizo una aparición especial en una escena cantando en el primer capítulo de la serie colombiana “Pálpito”, que estrenó el 20 de abril en Netflix, contó que ha vuelto a hacer algunos pinitos en la televisión.

“Acabamos de terminar de producir una serie para Disney+ muy hermosa que se llama ‘El Club de los Graves’. Es además que Disney se inspiró un poquito de mi experiencia de cómo con los sonidos locales se da esa competencia por la vida, esa competencia por la supervivencia de la música local ante la música más globalizada”, mencionó mientras resaltó que tuvo la suerte de que su hija Elena también pudiera actuar en la misma .

“Fue una tremenda experiencia irme a trabajar con ella, tener grabaciones con ella, estudiar guiones con ella y acompañarla en eso. La verdad estuvo muy tranquila, muy fresca, estuvo muy bien. Y entonces eso me acercó otra vez como a las tablas”, manifestó.