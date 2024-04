Prometen una experiencia musical única en Puerto Rico con el concierto de independencia energética

Gran apoyo de los artistas

Los artistas que participarán de este espectáculo de más de dos horas de duración, aceptaron inmediatamente la llamada de Massol y los organizadores cuando todavía no se sabía exactamente cuál iba a ser el concepto de este espectáculo. El primero en recibir la llamada fue el veterano cantante Danny Rivera , quién ha colaborado con el proyecto comunitario desde hace ya muchos años. “Yo soy hijo adoptivo, hermano, amigo y vecino de Casa Pueblo desde que comenzó en 1980. Por lo que cada vez que hay un trabajo para mantener lo que ellos comenzaron, de manera muy adelantada al tiempo, siempre digo que sí” , explicó el intérprete de éxitos como “Amar o morir” y “Mi viejo”. “Este tipo de actividad, donde la cultura es la que va a representar todos los procesos de mejoramiento e ideas nuevas, que es lo que ha hecho Casa Pueblo, es algo necesario para educar al pueblo y me gusta formar parte de ellas, porque ya es parte de un compromiso que tengo”.

Experiencia única

Según Massol Deyá el que no pueda llegar hasta el Teatro de la UPR se perderá un momento histórico único que no volverá a ocurrir nunca más. “Esto no la vamos a poder reproducir jamás, porque lo que va a pasar el 11 de abril va a ser único. Habrá elementos que se van a poder compartir en las redes sociales, pero la experiencia musical, lo que se va a cantar y el hilo conductor van a ser únicos”, explicó el hijo de los fundadores de Casa Pueblo, Tinti Deyá Díaz y el Ing. Alexis Massol González.