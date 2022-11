Este próximo miércoles, 23 de noviembre el Hotel Aloft de Ponce se convierte en un campo de batalla musical, ante el junte entre el merenguero Juan Luis “Juancho” y el salsero Luigi Texidor, mejor conocido como el negrito del sabor”.

“La Batalla de Dos Grandes” es un bailable tradicional que se llevará a cabo como una celebración anticipada al Día de Acció de Gracias. Este evento, cuyas puertas abrirán a las 7:00 p.m. será una batalla musical amistosa entre dos grandes exponentes, Juan Luis “Juancho” representando el merengue y Luigi Texidor el género de la salsa.

El encuentro promete ser uno interesante entre dos artistas con una larga trayectoria en ambos géneros respectivamente. Juan Luis “Juancho” con una amplia carrera en el merengue, exintegrante del grupo Karís y del exitoso Grupo Manía. Mientras, Luigi Texidor fue uno de los primeros salseros en los años 60 y conocido por sus grandes éxitos en la Sonora Ponceña y la orquesta de Bobby Valentín.

“Ya estoy entrenando, escogiendo mi repertorio más fuerte para el negrito del sabor. Será un evento inolvidable”, expresó “Juancho”, quien se encuentra alistando los detalles de lo que será su próxima entrega discográfica.

Luigi no solo es cantante, músico y corista, también ha hecho las veces de compositor, así lo comprueban las creaciones de su autoría grabadas por La Sonora Ponceña, Orquesta Criolla, Orquesta La Terrífica, El Combo Del Ayer, Fania All Stars y Puerto Rico All Stars.

Al evento se suma como moderadora, la modelo Junairys Lynette Vázquez, exparticipante del programa de juegos Guerreros. Los boletos para “La Batalla de Dos Grandes” estará disponible en Capital Ticket o al 787-672-2099.