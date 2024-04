Dan ritmo a la “Banda sin Nombre”

“Pensé en retirarme de la música, llevaba 13 años, pero me puse a pensar en la promesa que le hice a los nenes de Castañer porque todavía no habían llegado, no saben lo que es tocar música, no saben ese proceso y luego de pandemia, pedí traslado para la escuela superior, pensando en que el desarrollo puede ser más abarcador y comenzamos la banda”, contó el egresado de la Universidad Interamericana en San Germán.