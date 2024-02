Legado de amor por el trabajo agrícola en la Finca Atabey en Sabana Grande

“Esto nace de mi abuelito, Manuel Morales que falleció en 2019. Fue él quien se dedicó a la finca y, siempre que yo llegaba allá, me cautivaba su aroma. Eso siempre me llamó la atención desde pequeño porque él tenía un perfume que era peculiar”, relató el hijo de Joselin Torres Figueroa y Esterbina Morales Ruiz.

“Yo siempre me preguntaba desde chiquito: ¿Qué será el perfume que usa mi abuelo? Entonces, cuando entré de lleno a trabajar la finca, entendí que el aroma que emanaba de su cuerpo era el aroma del arbolito de café. Cuando yo compro mis primeros árboles de café y los estoy trasplantando, me llega ese aroma a mi abuelo”, agregó el maestro egresado de la Universidad Interamericana de San Germán.

“Estar aquí trabajando con mis padres me satisface, son quienes me dan la mano”, confesó.

De otra parte, aunque José Manuel continúa en su empleo como maestro de educación especial admitió que, “prefiero estar en la finca. Esto me da paz y tranquilidad. Pero también me gusta enseñar, trabajo con chicos de educación especial”.

“Si sabes hacerlo y te gusta, que lo haga. A menos que no le guste el sol y madrugar porque esto no es para todo el mundo. Pero si te gusta y te afana, es un negocio, pero si no te gusta no lo vas a sentir”, concluyó.