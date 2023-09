Por más de dos décadas, el cantante de música sacra Daniel Calveti se ha posicionado entre los más escuchados y respetados del género, no solo por presentar un estilo muy distintivo a la hora de cantar, sino por su humildad y por la manera tan sincera en la que se muestra al cantar.

Luego de no pisar los escenarios puertorriqueños desde 2017, el músico nacido en Venezuela volverá a la isla para presentarse este próximo domingo, 10 de septiembre de 2023, a las 5:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico. Esto lo hará como parte del espectáculo “Gateway Worship en Español”, que se llevará a cabo por primera vez en la isla, y en el cual compartirá tarima con un selecto y renombrado grupo de cantantes de música sacra que incluye a Christine D’Clario, Miel San Marcos, Becky Collazos, Travy Joe, Jacobo Ramos, Julissa, Armando Sánchez y Coalo Zamorano.

Gran espectáculo

Este espectáculo surge de la iglesia Gateway, con sede en Dallas, Texas, quienes comenzaron desde hace diez años a dar espectáculos y grabar álbumes de música sacra como “El Señor reina” (2013), “Gloria a Dios “(2014), “Por siempre tuyo” (2016), “Murallas” (2017), “Más grande” (2018) y “Grande y fiel” (2022). Para este concierto, estrenarán unas 10 canciones e incluirán éxitos de los otros álbumes, como “Más grande” y “Danzando”, además de interpretar temas emblemáticos de cada uno de los artistas.

“Lo que van a ver en el Choliseo es mucha unidad. Porque somos un grupo de amigos que nos hemos convertido en familia y que a través de nuestras canciones nos gusta conectar a la gente con nuestro Señor Jesucristo y es algo muy bonito”, explicó Calveti quien participa de esta iglesia en Dallas, al igual que la gran mayoría de los cantantes que están presentes en el concierto. “Nunca me imaginé ser parte de un grupo así, a quienes llamo de cariño los ‘Avengers,’ y aunque todos llevamos nuestras agendas personales y nuestros conciertos, en el momento que tenemos que juntarnos para eventos de nuestra iglesia, lo hacemos y eso es lo que está pasando ahora”.

El Gateway Worship en Español está compuesto por artistas como: Christine D’Clario, Daniel Calveti, Miel San Marcos, Becky Collazos, Travy Joe, Jacobo Ramos, Julissa, Armando Sánchez y Coalo Zamorano. (Suministrada)

Natural de Venezuela, este popular compositor vivió en Puerto Rico por 25 años, por lo que pisar suelo boricua es como regresar a su casa. “La gente me conoce como ‘veneboricua’, porque viví en Puerto Rico desde los 18 años y le debo mucho a la isla. Yo amo Puerto Rico, porque ahí me gradué del Colegio Bautista de Caguas, ahí fui a la Universidad del Sagrado Corazón, ahí me casé con una boricua, ahí nacieron mis tres hijos y fue ahí donde comenzó realmente mi carrera musical”, explicó Calveti, quien reside desde hace siete años en Dallas. “Para mí es un orgullo cada vez que voy a cualquier país en concierto y cuando me presentan dicen que soy de Puerto Rico”.

El “Gateway Worship en Español” forma parte de una pequeña gira en Estados Unidos que, además de Puerto Rico, se presentará el 8 de septiembre en Orlando, Florida, y el 10 de octubre, en Frisco, Texas.

Nuevo álbum

Este espectáculo en la isla también coincide con el estreno de un nuevo álbum para Calveti, al que bautizó como “La mesa” y que tiene un elemento especial: es el primer álbum que graba junto a su esposa y tres hijos. “No sabes la alegría tan inmensa que siento al voltearme y ver a mis hijos ahí cantando y tocando conmigo, porque digo: ‘este es mi legado. Pasarles lo que he hecho por años’”, explicó el artista que ha grabado ocho álbumes en una carrera que comenzó en 2003. “Mientras cantaba con mis hijos y mi esposa, me venía a mi mente, todas las altas y bajas que hemos pasado como familia, y cómo Jesús ha hecho la diferencia en nuestras vidas. Tengo que decir que no hay familias ni matrimonios perfectos, pero sí hay familias rendidas a un Dios perfecto y ahí es donde está la diferencia”.

El álbum “La mesa” fue grabado en vivo y frente a una audiencia el 14 de septiembre de 2022 en Dallas y tiene como centro el concepto de la mesa que, según Calveti, se promueve en su familia desde que sus hijos eran pequeños. “Lo que llamamos ‘la mesa’ es una idea que mi esposa Shari tuvo cuando nuestros hijos eran pequeños y es algo que nos ayudó a criarlos y a unirnos como familia”, añadió Calveti, que hace cuatro meses estrenó el primer sencillo del álbum con el mismo nombre y ya ha sido visto más de siete millones de veces en YouTube. “En realidad, es un acróstico de cuatro cosas que hacemos cuando nos sentamos a cenar en nuestra mesa familiar. La letra M se refiere a las memorias familiares; la letra E a las enseñanzas que hemos tenido para beneficio de la familia; la letra S, se refiere a los sueños que compartimos; y la letra A son las afirmaciones y cuando hablamos bien de otras personas. Les exhorto a todo el mundo que lo trate en sus hogares”.

Como parte de este nuevo álbum, Calveti comenzará el tour de conciertos que llamó “Noches de mesa”, donde cantará junto a su familia y 10 músicos, el próximo viernes, 1 de septiembre de 2023, en El Paso, Texas y, al otro día, 2 de septiembre de 2023, en San Antonio, Texas. El cantante tiene en agenda continuar estos espectáculos en Estados Unidos durante este año y ya para el próximo incluirá a países de Latinoamérica, donde estará Puerto Rico. De igual forma, Calveti publicará muy pronto un nuevo libro llamado “La mesa” y también estrenará a partir del 31 de septiembre el podcast con el mismo nombre.

Los boletos para el concierto “Gateway Worship en Español” están a la venta en Ticketera. https://www.ticketera.com/gatewayespanolcpr/