La palabra empoderar se define como un proceso en el que las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. Este concepto lo conoce a la perfección la Miss Universe Haití 2010, Sarodj Bertin quien lo aprendió desde los ocho años cuando su madre fue asesinada en su país y tuvo que asumir las riendas de su vida con positivismo y lograr cada una de sus metas.

La exreina de belleza es abogada, cantante, actriz y filántropa. En el 2011 creó su fundación sin fines de lucro “Sarodj For A Purpose” con el objetivo principal de trabajar con la educación y los niños huérfanos de Haití.

“La muerte de mi madre es la que me ha dado fuerzas para entender que tengo que seguir hacia adelante. Ante su muerte yo me adherí a cosas positivas para no ahogarme en el odio y en buscar culpables en el corazón. Desde pequeña estaba más agradecida de tener a mi padre y familia que por el hecho de que me habían quitado a mi madre. Eso me ayudó mucho a crecer como una persona fuerte y aterrizada que no le tiene rencor a nadie. De ahí, mis ganas por lograr mis sueños. Siempre he trabajado para ser una voz positiva dentro de todas las etapas que me ha tocado vivir”, afirmó la abogada que desde el 2010 no ejerce la profesión al adentrarse al mundo de los certámenes de belleza.

PUBLICIDAD

La madre de la cantante, Mireille Durocher Bertin, fue asesinada en la 1995 por supuestos adversarios políticos haitianos, ya que su progenitora tenía intenciones de aspirar a la presidencia del país, según narró la exreina de belleza quien le dedicó el sencillo “Mi Guerrera”, el tercero de su carrera musical.

Su madre fue una abogada de 38 años, había sido jefa de gabinete del general Raoul Cédras y fue una abierta crítica del entonces presidente de Haití Jean-Bertrand Aristide.

Tras la muerte de su madre, su familia se mudó a República Dominicana donde reside en la actualidad. Se hizo abogada, trabajó por tres años y decidió otro camino distinto al convertirse en Miss Universe Haití 2010 luego de 22 años sin que su país natal tuviese representación en el certamen internacional.

“Después del Miss Universe mi vida dio un giro de 380 grados. Fue el Miss Universe realmente lo que cambia todo. Me ofrecieron una película, programas de televisión y me adentré mucho al mundo del entretenimiento y me mudé a Los Ángeles para abrirme paso en la actuación y al comenzar a prepararme comencé a coger clase de canto, baile y piano. Poco a poco fue creciendo esa llama por la música y sentía que me estaba enamorando de la música y decidí explorar esa pasión”, indicó la cantante que compitió en el concurso internacional a los 23 años.

Sarodj incursionó en el 2019 en la música, faceta que describe como una pasión y enamoramiento que no cesa. Desde ese entonces hasta el presente, está concentrada a tiempo completo en la música ya que según dijo es su prioridad. Aunque precisó que la faceta actoral no la ha descuidado y que de surgir un proyecto actoral para cine o televisión lo consideraría.

PUBLICIDAD

“La música toma mucho tiempo. Me apasiona mucho y la verdad es que no me encasilló a ningún género. Estoy haciendo un pop urbano, pero he grabado baladas y me encanta”, describió la artista que promociona su nuevo tema “Una noche”, colaboración que hizo con el dominicano Kiko El Crazy, el primero de este año. La canción fue escrita por el artista urbano.

Su canción debut fue “No me dejes sola” en colaboración con Mozart la Para. Luego lanzó “Bla Bla Bla” y pudo entrar a la plataforma social TikTok. Su tercera carta de presentación fue el sencillo “Mi Guerrera”, una balada dedicada a su madre.

A nivel musical se describe como “auténtica, sensual y con mucha fuerza”.

“Entiendo que la mujer tiene muchos ciclos en su vida y nosotras estamos empoderadas a la hora de saber lo qué queremos y cómo lo queremos. Esta canción ‘Una noche’ representa esto, pero no es que en cada momento de tu vida es lo que único que vas a querer hacer, pero en el momento que quieras no tienes el por qué cambiar tu opinión o deseos. Es simplemente ir por ellos y ser feliz con lo que eres. Creo que esta canción empodera a la mujer a ser decidida”, aseguró la cantante que se proyecta muy sensual en el nuevo video y en sus redes sociales.

La artista afirmó que su deseo en la música es que su voz se pueda escuchar en cada esquina del mundo siendo la primera haitiana reguetonera. “No conozco ninguna otra haitiana cantando reguetón”, aseguró.

PUBLICIDAD

“Entiendan o no entiendan los idiomas en los que canto, encuentro que la música me puede volver una voz más grande y al final utilizar eso para impactar la vida de otros de manera positiva. Eso es lo que siempre he hecho a través de mi vida sea famosa o no. Siempre he procurado hacer lo correcto en beneficio de los demás”, mencionó la artista que se prepara para una año de mucho trabajo en la música con colaboraciones y representando su cultura.