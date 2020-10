View this post on Instagram

Mi genteeee! Hace un tiempito grabé algo súper especial con mi amigo del alma , el gran @danielconga ✨🔥🎼y ya está listo para compartir! Pendientes a nuestras redes esta noche a las 7 pm 🔥 #delalma #acantarsehadicho #masacote 💫 #DeniseQuinones #DanielDiaz