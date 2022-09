Ayer el maestro de música Javier Declet llevaba consigo una sonrisa única. Dos guitarras acústicas, dos teclados y una batería lo acompañarían durante el camino de regreso hasta Adjuntas, específicamente a la escuela superior José Emilio Lugo, en la que dirige el programa de música.

Tanto esta escuela como otras 20 aulas y organizaciones sin fines de lucro de toda la isla recibieron 151 instrumentos nuevos que ayudarán a enriquecer sus respectivos programas de música como parte de la iniciativa Revive la Música en una colaboración entre la Fundación Banco Popular y la Fundación Luis A. Ferré.

Hace casi tres años que Declet llegó a ese plantel a impartir clases. Había una necesidad, pues además en ese momento se encontró con instrumentos en mal estado y otros sin el mantenimiento adecuado, que se vio afectado por el periodo de pandemia.

“El impacto es bien positivo porque primero que todo, es una escuela del campo, del pueblo céntrico, y le da la oportunidad a muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de poder tomar clases de instrumentos. Sobre todo, porque los instrumentos, con la humedad, el tiempo y la pandemia, los poquitos que había se deterioraron y prácticamente no me encontré con casi nada de herramientas para trabajar al llegar. Lo teórico se trabaja, pero los estudiantes lo que quieren, espera y necesitan es taller y practicar para poder progresar”, dijo Declet, quien lleva más de 20 años de experiencia en el magisterio.

Este año, un total de 151 instrumentos fueron entregados, en las escuelas e instituciones de 17 municipios, entre ellos San Sebastián, Culebra, Yauco, Quebradillas y Dorado, entre otros. Una trompa francesa, un fagot, bombardino y una tuba, fueron algunos de los instrumentos en específico que solicitaron y que usalmente no están entre las peticiones.

El proyecto Revive la Música, que comenzó en el 2006, continúa cumpliendo con su misión de fomentar la educación musical en las escuelas y comunidades a través del donativo de instrumentos y la creación de espacios para la ejecución musical de los estudiantes junto a reconocidos artistas y músicos en Puerto Rico.

De acuerdo con Natalia Irizarry, oficial del Programa del Desarrollo de Talento Musical de la Fundación del Banco Popular, al presente, más de 2,000 estudiantes se han beneficiado con sobre 1,900 instrumentos donados a los distintos programas de música en escuelas y organizaciones sin fines de lucro.

“Con un presupuesto en común, tanto de la Fundación Banco Popular como Fundación Luis A. Ferré, se utiliza para financiar la donación de instrumentos. Adicional a eso, este proyecto tiene otro componente, el de organizar un concierto anual que se hace con un artista. El año pasado lo hicimos con Pirulo en el Coca Cola Music Hall con 73 músicos, y anteriormente lo hemos hecho con Tommy Torres, Cultura Profética, Sie7e, Yaire y Black Guayaba. Este año planificamos hacerlo entre noviembre y diciembre, y hemos hecho acercamiento para que se pueda ser con Draco Rosa o PJ Sin Suela”, dijo acerca del concierto que se viene realizando desde el 2014, y que se proyecta presentar en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes.

Según explicó Irizarry, para ser parte del concierto se abre una convocatoria en marzo, de la que solicitan varias escuelas e instituciones beneficiadas, para luego pasar por un comité evaluador, que también se enfoca en el impacto de la escuela y en cuánto tiempo lleva el programa. Los estudiantes que cumplan con los criterios de saber leer música, improvisar y tener disposición de tiempo y compromiso para cumplir con los tiempos de ensayo.

Natalia Irizarry, oficial del Programa de Desarrollo de Talento Musical de la Fundación Popular, junto a Francisco Chévere, en la entrega de los instrumentos como parte del programa a Revive la Música. (David Villafane/Staff)

“Nosotros escogemos seis y ocho piezas de los artistas, se hace un arreglo musical sinfónico de esa pieza que incluya la orquestación de viola, violonchelo, violines, percusión y vientos clásicos. Entonces, se hace un arreglo musical de la música popular del artista en el formato de orquesta y se tocan las canciones del artista, quien canta en compañía de ellos”, manifestó la oficial del Programa del Desarrollo de Talento Musical.

De igual modo, mencionó que este año Nicole Yomara, quien fue una de las estudiantes que se vio beneficiada por Revive la Música y que actualmente es maestra, tendrá la encomienda de dirigir la orquesta en el concierto. Precisamente, destacó que posee la primera orquesta de mujeres llamada Son Divas.

“Nos entusiasma y emociona un montón porque se trata de una experiencia pedagógica para los estudiantes. A veces se trata de su primera vez que tocan en un escenario profesional y en muchos momentos esto es determinante para que ellos entiendan que se quieren dedicar a la música. Así que para muchos estudiantes esta experiencia es determinante”, agregó.

De igual modo, Revive la Música ofrece instrumentos extras, que son donados y que están en excelentes condiciones. Son evaluados, los envían a reparar, se les da mantenimiento y se entregan a la escuela.

“Todo esto se enmarca en un modelo educativo completo que creó la fundación que se lanzó este año, que es un modelo curricular de desarrollo del talento musical que busca impactar a los estudiantes desde Introducción a la Música hasta la etapa profesional. Así que ahora tenemos un programa de minisubvenciones para estudiantes que sigan estudios universitarios en la música o estudiantes que vayan a grabar su primera producción musical, que sean egresados de los programas. Así que esto es parte de un modelo completo”, informó Irizarry.

“A los que nos gusta la música siempre vivimos enamorado de ella. Se empieza por el oído y lo importante es que los jóvenes tengan esa experiencia y continúen enamorados de la música. Ya ellos están, porque quien nació para la música, siempre va a querer estar trabajando instrumento. Lo importante es que ellos tengan esa experiencia para que continúe ese amor y no se muera. Por eso son tan importantes las bellas artes como parte de la educación de los estudiantes. Hoy estoy, como decimos allá en el campo, ‘enchulao’. Estoy sumamente agradecido y contento con este proyecto de la fundación porque ahora sí tengo unas herramientas bien bonitas, no solamente para mí, sino para compartirla con todos los estudiantes de nuestro pueblo y servir”, agregó por su parte Declet.