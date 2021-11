El cantautor puertorriqueño Draco Rosa aprovechó el encuentro que tuvo ayer con sus fanáticos en el Jardín Botánico y Cultural de Caguas para explicar por qué no ha realizado un concierto en Puerto Rico.

El artista, que presentó ayer su nuevo material discográfico “Sound Healing 1:1″, explicó que no ha podido ofrecer un espectáculo en la isla por las restricciones de salud debido al COVID-19. El cantautor no está vacunado contra el COVID-19 y la actual orden ejecutiva del gobierno requiere que todas las personas que trabajan en una producción o evento deben estar vacunados con sus dosis completas.

En un video que difundió el periodista José Maldonado en su cuenta de Twitter, el artista ofrece su opinión sobre la vacunación.

“Ojalá y podamos estar de nuevo en los escenarios. He querido tocar acá en vivo y ha sido difícil por una regla que ha establecido el gobierno de uno tener que vacunarse. Lo único que le digo a ustedes que están presentes es que hay una narrativa del Main Street… y hay unos intereses envueltos. Hay una aplicación que se llama Telegram, no sé si la conocen, pero hay se dan cuenta lo que está pasando en el mundo, en Australia… hay muchas verdades que se están compartiendo ahí. Espero tocar en vivo en algún lado, pero con esa regla me cuesta. Así que a lo mejor tendré que tocar en casa. Eso está bien. Es difícil porque en el Coca-Cola Music Hall tiene unas reglas radicales y uno puede creer lo que le dé la gana”, aseguró el artista que batalló contra un agresivo cáncer en la pasado y lo venció.

Su nueva propuesta musical “Sound Healing 1:11″, invita a momentos de meditación, serenidad y la reflexión. La producción estará disponible para la venta a partir de este próximo jueves, 11 de noviembre.

El trabajo discográfico del artista contiene 11 temas. En este proyecto Draco propone una experiencia musical mística. Números de meditación y sonidos de su finca Monte Sagrado, en Utuado, se fusionan con arreglos orquestales como parte de las creaciones de este álbum.