Les llamaban los “Fab Five”, en alusión a sus compatriotas y predecesores The Beatles, conocidos también como los “Fab Four”.

Duran Duran irrumpió en la escena musical mundial a principios de los años 80 y, montados en la ola de popularidad de MTV con el video de su sencillo “Rio”, en 1982, se convirtió en un fenómeno de la cultura popular. No obstante, al conjunto siempre se le cuestionó la calidad y la trascendencia de su música, juzgados por ser un quinteto de jóvenes atractivos envueltos en todo el maqullaje, los peinados y el vestuario exagerado que eran la norma en su tiempo.

Sin embargo, cuatro décadas después, esta banda demostró que mantiene su energía y que su música es capaz de hacer bailar y aplaudir a las nuevas generaciones, durante la entrega de los premios Billboard, celebrados la noche del domingo, en el Microsoft Theater en Los Ángeles. Les acompañó Graham Coxon, de Blur.

Allí interpretaron su mega éxito de 1986 “Notorious” y estrenaron el tema “Invisible”, primer sencillo de su próximo álbum titulado “Future Past” programado para estrenar en octubre de este año.

A lo largo del tiempo la banda ha experimentado varios cambios de integrantes, aunque los cinco originales, Simon LeBon, Andy Taylor, John Taylor, Roger Taylor y Nick Rhodes se reunieron para el álbum “Astronaut” de 2004, con el éxito “(Reach Up For The) Sunrise”. Pero finalmente Andy abandonó el grupo de manera definitiva, siendo sustituido hasta ahora por el guitarrista Dom Brown.

Imposible de olvidar cuando en plena cúspide de la fama, tras el éxito mundial de su álbum “Seventh and the Ragged Tiger” (1983) del cual nació el himno bailable de los 80 “The Reflex”, y de lanzar otros dos sencillos que fueron éxitos memorables, “The Wild Boys” y “A View to a Kill” -considerada la mejor canción tema para una película de James Bond- el quinteto decidió separarse por un tiempo para emprender otros proyectos.

Así nacieron dos bandas: Power Station y Arcadia, la primera, integrada por Andy Taylor y Roger Taylor junto al fenecido cantante Robert Palmer; y la segunda compuesta por Simon LeBon, Nick Rhodes y Roger Taylor. Luego al reencontrarse solo regresaron Simon, Andy y Nick para el recordado álbum “Notorious” de 1986, que significó un cambio de sonido al ser producido por el guitarrista y arreglista estadonidense, Nile Rodgers.

Desde entonces, la banda no ha parado de producir música y de darle la vuelta al mundo en continuas giras de concierto.

A lo largo de este tiempo Duran Duran se ha presentado en varias ocasiones en Puerto Rico, siendo las más recientes en el 2005 y 2016, ambas en el Coliseo de Puerto Rico.