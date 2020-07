"Visitante está listo para retirarse dramáticamente". Esta es la afirmación que acompaña el adelanto del tema "La cabra jala pal monte", que Eduardo Cabra, "Visitante", lanzará el viernes, 17 de julio para marcar su "aparición final" en la música.

El corto publicado en la cuenta de Instagram del músico que integró Calle 13 junto a su hermano, René Pérez “Residente”, muestra la imagen de una cabra luciendo un sombrero (accesorio que suele usar Cabra) sobre un fondo negro. De inmediato, quien usualmente trabaja tras bastidores, aparece vestido de blanco y sentado frente a varias cámaras entonando el tema.

"Allá en lo oscuro no hay casa. Sin casa no hay visitante. Sin visitante me busco en la pezuña los guantes", se le escucha cantar.

Tras la pausa de Calle 13 en 2015, Cabra se dedicó a trabajar por cuenta propia y creó junto al cantautor dominicano Vicente García el proyecto musical “Trending Tropics”. La marca distintiva de esta agrupación es que una máquina llamada “Elle”, en lugar de los músicos, era quien aparece como figura central sobre el escenario en cada una de las presentaciones. El rostro del aparato era una pantalla que proyectaba la imagen de los diferentes colaboradores del conjunto. La publicación más reciente en la cuenta de Instagram de “Trending Tropics” fue el 26 de marzo.

Cabra es compositor, arreglista y director musical. Toca el piano, la guitarra eléctrica y otros instrumentos.

Además, es el productor con más nominaciones y premios en la historia de los Latin Grammy. Durante su trayectoria ha trabajado con un gran número de artistas entre los que se encuentran Diana Fuentes, Vicente García, Shakira, La Vida Boheme, Monsieur Periné, Chambao, Gustavo Cordera y Jorge Drexler, según se reseña en su página de internet.