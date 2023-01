Una tiraera del exponente urbano puertorriqueño Don Omar en contra de su colega Daddy Yankee llegó a sacar de apuros de un momento incómodo al actor colombiano Carlos Torres cuando le pidieron que improvisara durante la audición del papel que finalmente interpretó y más ha trascendido en su carrera actoral.

En Puerto Rico lo conocieron como “Charly Flow”, ese cantante famoso en la música del reguetón que protagonizó la serie colombiana “La Reina del Flow”, que tuvo dos temporadas del 2018 al 2021, y que se transmitió por la plataforma Netflix.

El pasado martes, este actor natural de Barranquilla por fin se le cumplió visitar por primera vez a Puerto Rico, la tierra de donde admira a sus cantantes del género urbano y que llegaron a servir de inspiración para interpretar ese personaje que, al igual que la serie, fue muy respaldada en la isla, por lo que se encuentra feliz y agradecido.

“De verdad que para uno como artista significa muchísimo. Soy amante de su música, soy fanático de la mayoría de artistas del género urbano que están aquí, a quienes admiro. Muchos ayudaron, de hecho, a la construcción de ‘Charly’. Eso no lo saben, yo lo he contado en un par de entrevistas, de que en mi audición cuando me tocó improvisar, y al decirles que no sabía improvisar, terminé cantando la introducción de una canción de Don Omar. Eso me ayudó a salir de ese momento incómodo en la audición”, contó mientras iba recordando y cantaba la introducción de “Yo no me dejo”, del autodenominado “El Rey”.

Su visita a la isla tiene un motivo especial, pues junto a su colega, la actriz colombiana Carolina Ramírez, quien interpretó el papel protagónico de “Yeimy Montoya”, una que también era cantante en “La Reina del Flow”, será con quien precisamente formará parte del espectáculo “Princesas y Parceros” en varias localidades de la isla.

En el evento, que será un “party con flow” ambos estarán compartiendo con el público, firmarán autógrafos y se captarán fotos con los fanáticos, mientras también estarán a cargo de ser los anfitriones y presentadores en tarima de los cantantes del género urbano, tales como: Yan Block, Carlitos Rossy, Joan La Voz, Lil Jou Jou, Moffa, Gonza, Xylon, Jzaeb, DJ Imel, Jay Taorres y Davo.

“Digamos que siempre he escuchado maravillas de Puerto Rico y es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí y conocerlos más de cerca, el ambiente que manejan y toda la energía. Estoy esperando que sea una gran fiesta, llena de mucha música, de mucho reggaetón, de gente con la mejor actitud y realmente divertirnos”, expresó el actor a El Nuevo Día.

Serán en total tres espectáculos de “Princesas y Parceros”, cuya venta de boletos es mediante Ticketera, a llevarse a cabo el jueves 26 de enero en el establecimiento Hydra, en Aguadilla; el 27 de enero en el Complejo Ferial, en Ponce; y el 28 de enero en Vivo Beach Club, en Isla Verde, Carolina.

“Hemos venimos por mucho tiempo aplazando y tratando de coordinar nuestra visita a Puerto Rico, por los compromisos de trabajo de Carolina y los míos, pero cada vez que tengamos la oportunidad, lo haremos. A mí me encanta compartir con la gente, me fascina, la gente que me conoce lo sabe. Cada vez que tengo la oportunidad, para mí es como un descanso realmente, el poder compartir con la gente que le tiene cariño a uno y el poder reencontrarme con mi compañera de trabajo.Sé que será un momento muy agradable y de mucha diversión. Cada vez que tengo un espacio y se me da la oportunidad, voy a donde tenga que ir y comparto con la gente”, agregó el actor, que comenzó en la actuación cuando tenía 17 años.

Carolina Ramírez (Suministrada)

Su carrera internacional

Han sido varias las producciones actorales colombianas en las que Carlos ha estado laborando, como “100 Días Para Enamorarnos”, “Amar y Vivir”, “Azúcar”, “Francisco el Matemático”, “Bailando con las estrellas”, “Sala de Urgencias, I y II” y “La Maldición del paraíso”, entre otras producciones. No obstante, manifiesta que ha sido “La Reina del Flow” el proyecto más exitoso a nivel internacional que ha tenido la oportunidad de hacer.

“Sin duda alguna, esta serie me ha dado la oportunidad de darme a conocer a nivel mundial. Con la primera temporada logramos un Emmy internacional y digamos que llevó mi carrera actoral a otro nivel. Entonces, le debo muchísimo y yo creo que son de esos personajes que llevaré conmigo toda la vida. A pesar de que he tenido la oportunidad de hacer diferentes producciones, la gente creo que siempre recordará a Charlie”, expresó el actor con 17 años de carrera, quien se considera como un amante de la moda.

La actuación le ha permitido conocer de cerca a intérpretes del género urbano puertorriqueños como Rauw Alejandro, con quien compartió roles en el cierre de la segunda temporada de “La Reina del Flow”. Durante el 2022 mientras estuvo trabajando en España, también tuvo la oportunidad de conocer a Nio García, así como a otros que también han visto la serie.

¿Se avecina una tercera temporada?

Si se diera la posibilidad de volver interpretar a “Charly”, no lo dudaría, pues asegura que es un personaje al que quiere muchísimo.

“Si te soy sincero, no tenemos ningún tipo de información. Cero información. Te soy 100% honesto. Sabemos que esa es la pregunta de oro, que no falla. Y créanme que apenas tengamos alguna información, se los haremos saber. No sé si realmente qué esté pensando el canal, porque al final, pues ellos son los que toman la decisión, pero yo amo a ‘Charly’, la gente sabe que yo amo a ‘Charly’, pero lo amo, me encanta el personaje”, reiteró.

De lo que sí está seguro es que este año viene cargado de mucho trabajo, incluyendo alianzas con diversas marcas que lo usan como imagen de sus productos, incluyendo casas de moda. Asimismo, se prepara ante el estreno de la segunda temporada de la serie española “Bienvenidos a Edén”, cuya primera temporada en Netflix en mayo pasado.

“El 2023 pinta muy bien, gracias a Dios. Tengo varios viajes organizados para seguir trabajando. Tenemos planes de volver a España durante este año porque también nos han recibido con mucho cariño por allá. Es un orgullo también para uno como colombiano poder mostrar su talento en otro país y poder poner la cuota colombiana, como es el caso en esta segunda temporada. También está actuando Belinda, que pone su parte como mexicana, y qué chévere poder entrar yo ahí poniendo también la cuota colombiana y representar el país”, dijo acerca de la serie que es completamente española.

Carlos asegura que desea aprovechar el reconocimiento a nivel internacional y las puertas que les ha abierto la serie colombiana para seguir escalando a niveles más grandes y poder llevar producciones, talento y series al mundo entero.

“La idea es que las vea el mundo entero. Con todo lo que está pasando con las plataformas, sentimos el mundo más cercano, que ya uno siente que el mundo es más pequeño, que todo es más fácil, entre comillas. Nos abre puertas a el hecho de yo poder estar en España y hacer parte de una producción española y encontrarte con actores mexicanos. Vas a México y hay actores españoles, vas a Colombia hay actores argentinos. Ya no es como antes, que si en una serie española todos querían ser españoles y todo era muy regionalista. Estas nuevas plataformas nos han unido, han unido el mundo y han hecho que todo se sienta más cercano y más posible”, sentenció.