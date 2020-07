En plena etapa de libertad, así se encuentra el cantautor y músico conocido como Monti, quien con su guitarra ha dado paso a composiciones que han servido de desahogo para ir sanando memorias que, según revela, han afectado su salud mental.

Así como les ha ocurrido a muchos amantes del arte, la cuarentena impuesta por la pandemia del COVID-19 no solo puso al artista puertorriqueño de 31 años a crear música, sino que también sirvió de un periodo intrínseco que le ayudó a sanar y en el que aprovechó para declarar públicamente su homosexualidad a través de sus redes sociales.

Luego de haber integrado la nueva generación de Menudo en el 2007, colaborar en grabaciones de otros artistas y haber pertenecido al grupo Treo, hace un año que Monti se lanzó como solista y asegura sentirse más completo y en paz.

PUBLICIDAD

“Ha sido un proceso largo, pero no lo culpo. Cada persona tiene su proceso y su tiempo adecuado. He tenido problemas aceptando mi sexualidad, aceptando ser parte de una comunidad, que creciendo escuchaba que si era homosexual iba al infierno y no era digno de ser amado. Crecí con esa pena. Me ha tomado tiempo y finalmente ahora gracias a la cuarentena, ahí fue que comencé a platicar con mis fans por las redes sociales públicamente sobre mi sexualidad, mi orientación y las dificultades que esto ha traído en mi vida”, exteriorizó el cantautor natural del pueblo de Caguas.

“El momento no podía llegar más perfecto porque ahora soy artista solista; estoy creando mi música, lo que es mi pasión, y tuve que pensar y decidir ser más honesto con los fans. Quiero ser un artista que lleve un mensaje y tuve que preguntarme por qué estaba haciendo música y qué tipo de mensaje quiero compartir con el mundo. Para mí eso es más importante que hacer música. En esta etapa me siento más completo y en paz. No me culpo por no hacerlo antes porque no era el momento”, añade el artista vía telefónica desde Atlanta, quien además participó en el “reality show” de MTV, “Making Menudo”.

Con una verdad declarada, Monti cuenta cómo de una pasada relación amorosa que tuvo nació el tema “Veneno y Traición”, su cuarto sencillo que está en promoción en el que detalla la traición y la mentira de una pareja. Este tema de su autoría en colaboración con Noel López y Armando Rome, fusiona la balada pop con toques de flamenco y un tempo urbano.

PUBLICIDAD

“Quise incorporar sonidos de pop, reguetón y también mezclar la música española. Tengo una obsesión con la música flamenco y quería hacer una fusión de esos sonidos. De una letra con una historia negativa, quise hacerla positiva y bailable”, indicó el joven amante de los boleros y las baladas.

Su etapa como solista le ha dado la libertad de componer canciones de amor y desamor, lo que le resultó imposible durante la pasada década cuando trabajó con equipos cuya dirección eran diferente a su visión.

“Durante esta cuarentena estaba recordando momentos de mi niñez, cosas que no había procesado y que estaban afectando mi salud mental. Estaba visitando esos lugares y escribiendo en base a eso. La cuarentena me ha servido para sanar. Me ha hecho pensar mucho y a evaluar situaciones. A veces uno entra a lugares oscuros que tiene que visitar para empezar a curar esas memorias y esos momentos, porque hay cosas que te afectan mentalmente y uno no se da cuenta que están ahí, hasta que uno para y lo piensa”, asegura el intérprete de temas como “La Noticia” y “A tu lado”.

Se inspira en Ricky Martin y otros artistas

Monti expresa sentirse feliz de ser parte de la comunidad LGBTQ, de ver cómo “el corazón de la humanidad se está abriendo poco a poco” y de los movimientos sociales que se están suscitando. Asimismo, señala sentirse inspirado por otros artistas que estaban pasando por lo mismo que él y que al revelar su homosexualidad les dieron fuerzas para él hablar públicamente sobre este tema y las dificultades que ha atravesado.

PUBLICIDAD

“Ricky Martin y yo tenemos muchas cosas en común. Además de ser su fan desde pequeño, al igual que él fui parte de Menudo en el 2007. Cuando hizo público su homosexualidad yo era un teenager y vi que había esperanza de ser artista y abiertamente gay en la industria y en el mundo. Para mí fue como que se prendió una luz en el túnel oscuro”, reconoció el artista, quien se encuentra aprendiendo y estudiando teoría musical, además de lo que es la composición y el proceso de hacer mezclas musicales.