Al nombre de Raymond Torres-Santos le siguen muchos títulos: compositor, director, pianista, arreglista, productor, autor y educador. El polifacético creativo puertorriqueño, que este año celebra 65 años de edad y 50 de carrera, es natural de Bayamón, pero su carrera lo ha llevado a convertirse en ciudadano del mundo.

“Pienso que mi desarrollo personal y profesional ha sido el resultado del esfuerzo de una comunidad completa. Recuerdo la dedicación de mis padres en ofrecerme y exponerme a todas clases de experiencias que pudieran hacer de mí un ciudadano que contribuyera a mi mayor capacidad a la sociedad. Recuerdo como mis vecinos me preguntaban sobre mi progreso en la música durante mi niñez y como se regocijaban de cada uno de mis logros. Recuerdo como mis tías y abuelos me compraron mi primer instrumento musical”, sostuvo en una entrevista reciente con El Nuevo Día.

Sus padres Ramón Torres Olivo, natural de Utuado, e Hilda Rosa Santos Sampayo de Barceloneta fueron una fuerza importante en su desarrollo artístico. Su vida también ha sido una sacrificada y estudiosa, desde su formación en espacios como la Academia Cruz de Bayamón, la Escuela Libre de Música, el Conservatorio de Música y la Universidad de Puerto Rico. A esto le siguieron instancias en universidades como UCLA, Stanford, Harvard y Eastman School of Music, la Universidad de Padua y la Ferienkurse für Neue Musik.

“Me doy cuenta de que soy producto de los cambios económicos, políticos y sociales de Puerto Rico, así como del mundo, a finales del siglo 20 y principio del siglo 21. En la isla soy producto de esfuerzos culturales y educativos, como lo son: el Instituto de Cultura, el Festival Casals, la Universidad de Puerto Rico, la Orquesta Sinfónica, el Conservatorio de Música, la Escuela Libre de Música, y el Canal 6″, dijo.

Su trayectoria artística cubre una gama extensa de productos pertenecientes a la música popular, clásica y cinematográfica. Ha compuesto piezas de música orquestal, electrónica y vocal para el cine, sala de concierto, opera, ballet, televisión, teatro y radio.

Desde los 15 años ha trabajado como pianista profesional. Desde esa edad sustituía en bailes, conciertos y programas de televisión, a algunos de los pianistas más reconocidos del patio y tocaba con agrupaciones musicales como la Orquesta Puerto Rico de Juan Mari, las Orquestas de Mario Ortiz, Miguelito Miranda, Vitín Garay, y Joe Quijano. De los 18 a los 22 años también fungió coma pianista de la orquesta del Hotel Caribe Hilton donde acompañó a artistas como Dionne Warwick, Dianne Carroll, Robert Goulet, Frank Gorshin, Al Martino and The Stylistics, entre muchos otros.

“Pienso como durante mi vida me preguntaba como mi futuro sería, y como cada paso me preparaba para la próxima experiencia. Pienso como mi vida ha estado llena de series de eventos interconectados, sin saberlo, como un hilo conector”, reflexionó.

En los años 90, Torres-Santos fue responsable del arreglo sinfónico del “Villancico Yaucano” de su mentor Amaury Veray, cantado por el tenor español Plácido Domingo junta a la Vienna Symphony.

Y estos son solo algunos de los logros que ha alcanzado en medio siglo de trayectoria. Sobre la misma, expresó sentirse satisfecho.

“Ha sido una trayectoria linda. He sido incluido en diccionarios de música internacionales, y yo creo que es algo que queda. Haber tocado a tanta gente, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de fuera de Puerto Rico, creo que son algunos de los puntos que he podido dejar a través de mi vida”.

El maestro también reflexionó sobre el futuro de la música puertorriqueña.

“Yo creo que continuaremos inspirados en, no solamente crear cosas nuevas, sino también en transformar productos que vengan de otros lugares y nosotros, pues lo transformamos a nuestra manera y ya se ha visto que lo transformamos y se convierte en un producto internacional. Auguro que continuaremos haciendo lo mismo”, dijo.

Varios profesores del Conservatorio de Música, al igual que miembros de la Orquesta Sinfónica, solicitaron a la Cámara de Representantes y al Senado que emitieran una proclama en reconocimiento de su aportación a la composición y a la música en la isla. Pero más allá de los reconocimientos, Raymond Torres-Santos vive feliz de poder seguir haciendo lo que ha hecho por toda una vida.

“En resumen, todas estas experiencias me inspiran a seguir trabajando arduamente hacia el futuro, que no pienso retirarme, para incentivar a otros a soñar, inspirar a tener grandes metas que trasciendan lo local, brindar mentoría a explorar todas las capacidades, educar, dejar un legado. Quiero ser el vínculo a las generaciones futuras”.