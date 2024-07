El inseparable dúo Alexis y Fido asegura ser la receta que funciona

Para aquel entonces, lo que definían como éxito no lo disfrutaron como les hubiese gustado, pues siempre tenían su mirada puesta en seguir alcanzando lo próximo, a la velocidad que solían correr las lides musicales, y sin querer decepcionar al público.

“Para mí el éxito es la tranquilidad. Ahora mismo la tranquilidad que siento es demasiado de grande. Ya no tengo presión de que me va a pasar esto o de que se nos va a caer la carrera, porque ya estamos sólidos. Lo que toca es no dejarnos caer y continuar gozando de una madurez musical, que nos permite sacar un buen producto”, indicó Alexis, quien se describió en un principio como una persona volátil, que tuvo que madurar de manera acelerada, para continuar con paso firme junto a su colega Fido, a quien considera como un hermano mayor.