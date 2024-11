El momento que nadie vio venir: esto fue lo que pasó en el reencuentro de Marc Anthony y La India en los Latin Grammy 2024

¿De dónde surge el distanciamiento de los artistas?

En 2014, Marc Anthony hizo unas expresiones sobre La India en un “show” en Bogotá, que dieron mucho de qué hablar. “Esta canción la grabé con una tipa medio rara, que no me cae demasiado bien. La canción es una de mis favoritas, la tipa ya no sé...”, aseguró Marc ante su público en ese momento.