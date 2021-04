Mientras en Puerto Rico los lugares para crear eventos continúen al 30% de capacidad, el productor y promotor de artistas puertorriqueño Paco López mantendrá la producción de espectáculos en algunas ciudades de Estados Unidos como una opción para continuar trabajando.

Lo próximo que estará por darse será el concierto que ofrecerá Cultura Profética este próximo sábado, 10 de abril, su primera producción en Estados Unidos luego de paralizarse la industria del entretenimiento.

“En este caso, Miami nos permitió por lo menos 4,500 personas. Como Cultura Profética estaba presentándose en Orlando, logísticamente hacía sentido hacer Miami después y, una vez nos dieron esa autorización del evento, procedimos”, dijo el empresario.

Aunque en Orlando las personas que asistieron al “Bajo la Luna Fest” estuvieron todas juntas sin distanciamiento social, en Miami es requerido que el público que asista se ubique separado para evitar los contagios por COVID-19.

“En Miami, los estamos dividiendo con barricadas por secciones. No vamos a tener a las 4,500 personas todas juntas. Vamos a tener ciertos spots, divididos por barricadas en grupos de personas, por requerimiento de la ciudad. Ellos nos pidieron hacerlo de esa manera”, explicó el fundador de No Limit Entertainment, mientras dijo no descartar hacer esta modalidad en Puerto Rico, aunque aclaró que es una opción costosa por todo lo que implica el montaje.

Mientras tanto, el productor se mantiene en conversaciones con promotores en Texas y Orlando, destinos que están abiertos sin restricciones. “Como productor no me puedo quedar de brazos cruzados. Deberíamos trabajar aunque sea afuera en lo que Puerto Rico abre un poco más y se prepara”, añadió.

Y es que, según señala, está a la espera de que en Puerto Rico se den las condiciones para flexibilizar la capacidad a 50% y evaluaría empezar a hacer eventos. Por lo pronto, planifica realizar otro espectáculo en la modalidad “drive-in”.

“Todavía hay mucho miedo de ir a un en vento en un lugar ‘indoor’, aparte de los auspicios no quieren entrar por si alguien se contagia. Si voy a hacer un evento a 30 % de capacidad, tengo que sentar a todo el mundo tan distante que tengo que abrir el Coliseo de Puerto Rico entero. Un show para 3 mil personas, tendría que abrir hasta la última sección de arriba. Eso significa más empleomanía, más sonido y más luces para que llegue hasta el último piso. Todo ese costo para un 30 % no hace mucho sentido”, manifestó López, quien anticipó que para el 2022 ya tiene muchas fechas reservadas de conciertos de artistas locales e internacionales, tanto para el Coliseo de Puerto Rico como para el Coca Cola Music Hall.

✉ Email Ubicado en el complejo de entretenimiento El Distrito, el nuevo Coca-Cola Music Hall tendrá espacio para albergar a 5,000 personas. (Luis Alcalá Del Olmo)

El espacio de la instalación se distribuye en tres niveles. Desde todos se podrá apreciar con facilidad al artista. (Luis Alcalá Del Olmo)

La estructura cuenta con dos entradas principales y dispone de escaleras eléctricas para la facilidad de subir sus pisos. (Luis Alcalá Del Olmo)

Los visitantes podrán disfrutar de una gran cantidad de barras y de espacio suficiente para confraternizar durante las actividades. (Luis Alcalá Del Olmo)

El montaje del espacio se adaptaría a cualquier tipo de evento como los conciertos, obras teatrales, desfiles de moda, entre otros. (Luis Alcalá Del Olmo)

La distribución del espacio permitirá, según la administración del complejo, brindar una acústica excelente durante los eventos. (Luis Alcalá Del Olmo)

La sala cuenta con siete barras distribuidas a en sus tres niveles. (Luis Alcalá Del Olmo)

El Coca-Cola Music Hall se inaugurará el 20 de marzo con el concierto que brindará la "Diva de Ponce", Ednita Nazario. (Luis Alcalá Del Olmo) Facebook

Description: La nueva instalación promete brindar un espacio de inmersión y acústica única para el disfrute de los espectáculos

Asimismo, indicó que ha comenzado conversaciones con el Municipio de San Juan en cuanto a la utilización del Anfiteatro Tito Puente, luego de que sea restaurado por completo, al verlo como una opción que puede funcionar para estos tiempos de pandemia.

“Antes de que todo abra, yo veo muchas cosas en exteriores, en lo que la gente gana confianza, en lo que todo el mundo se vacuna. Pienso que ya a fin de año vamos a estar haciendo eventos masivos o para principios del 2022 entiendo que estaríamos de vuelta por completo”, concluyó el productor, quien confirmó que el StandUp Concert de Molusco “Bajito Que Se Ofenden”, que fue totalmente vendido, se puso como fecha tentativa marzo de 2022.

El julio pasado, López fue uno de los productores junto a Alejandro Pabón y la agencia de publicidad Wunderman Thompson Puerto Rico que se aliaron para realizar el Drive-In Summer Fest, que contó con la participación del cantautor Pedro Capó y las bandas de rock La Secta y Circo. Por primera vez, en Puerto Rico, fue un espectáculo musical al estilo “drive-in”, lo que permitió que los espectadores disfrutaran desde la comodidad de sus autos en el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn en San Juan.