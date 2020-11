Aunque su música en Puerto Rico ha gozado de difusión en las ondas radiales, sus apariciones físicas en los medios de comunicación a nivel local han estado limitadas. No obstante, ahora la mirada del salsero Charlie Cruz está puesta sobre la tierra que le vio nacer para conectar con sus seguidores.

El cantante, con unas dos décadas de trayectoria musical, asegura sentirse en “el mejor momento de su carrera”, en el que cuenta con el respaldo total de su nueva disquera, un grupo que le está manejando y con la celebración de recibir su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Salsa, por el disco “Tentaciones Vol.1”, que se transmitirán el próximo 19 de noviembre.

“Ha sido una bendición grandísima porque, aunque he tenido otras nominaciones de otros premios, no he parado de trabajar en casi 20 años y ha sido increíble recibir una nominación luego de trabajar un disco con mucho cariño y con toda la pasión. Con mi nueva disquera Get Crazy Note, se montó un gran equipo para producir un disco increíble que se grabó en Puerto Rico, con los mejores músicos y estudios, y con las composiciones de nosotros. Hicimos una joya musical para el salsero fresco, con esencia, sabrosura y mucha letra. Creo que llegó a la gente también por la calidad de ingeniería, además de que tuvimos mucho tiempo para pensarlo y producirlo”, señaló el cantante, quien comparte la nominación con Víctor Manuelle, Grupo Niche, Puerto Rican Power y Tito Rojas.

De acuerdo con Cruz, luego de hallar esa fórmula perfeccionada que le ha tomado tantos años con la producción “Tentaciones Vol.1”, que incluye seis temas, se perfila a repetirla cuando trabaje el Volumen 2 y Volumen 3 en los próximos años.

Por lo pronto, sigue enfocado en su más reciente sencillo, “La Vida da Vueltas”, que ya cuenta con más de 800 mil reproducciones en Spotify, y esta semana lanzará el rémix de este tema, que incluirá al cantante dominicano José Alberto el Canario, simultáneamente con el video musical, que fue grabado en Orlando.

El exponente del género tropical añora regresar a los escenarios y presentarse con su orquesta. Aunque reconoce la situación del COVID-19, coquetea con realizar alguna presentación a la que todavía le está dando forma.

“Estamos planificando hacer un concierto, pero quiero hacerlo en Puerto Rico, al aire libre, no sé si hacerlo de donde yo soy, que sea en el Malecón de Naguabo, estamos en eso. A ver si lo hacemos antes de que termine el año o a principios del próximo. Que sea pal' pueblo, con sus precauciones, pero quiero hacerlo que se vea tipo fiesta patronal, algo así”, dijo el artista, quien durante la pandemia se ha mantenido muy activo a través de las redes sociales y visitando algunos programas televisivos en Miami, donde lleva radicado hace varios años.

Aun cuando no ha tenido tanta presencia en los medios locales en los últimos años, resalta que su relación con Puerto Rico es latente y goza del apoyo de su público.

“Ha sido un poco de todo. Yo me mudé para Estados Unidos hace muchos años, y trabajamos mucho en ese mercado cuando tenía otro publicista, aunque en Puerto Rico sonaban los temas. Ahora lo primordial para mí es Puerto Rico, quiero trabajarlo como nunca y con la prioridad que quiero y se merece. Es mi isla, donde está casi toda mi familia”, expresa Cruz, quien recibirá el 2021 habiendo ya lanzado su sencillo favorito “Por qué me tientas”.

Si bien han surgido otras vertientes musicales, el cantante resalta que la salsa se ha mantenido con la misma euforia. A la misma vez, indica que el resurgir de nuevos talentos en la salsa era algo que este género musical necesitaba para tener más auge. No obstante, afirma que se deben hacer más colaboraciones entre los artistas de la salsa para beneficio del género.

Sobre el fallecimiento del cantante salsero Carlos “Cano” Estremera, mencionó: “Siempre será el dueño del soneo, tremendo cantante, intérprete y jocoso. Era uno de los cantantes que mi papá escuchaba mucho. Aunque mi cantante favorito fue Frankie Ruiz, siempre escuché al Cano. Es un maestro para cualquier cantante que quiera saber de la cultura de improvisar y la rima. Siempre lo admiré y estudié. Es un maestro de la cultura de la salsa”, dijo el también admirador de Héctor Lavoe e Ismael Rivera.