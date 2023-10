Haciendo siempre “lo que le da la gana” con sus espectáculos y carrera musical, el artista urbano Bad Bunny convocó a última hora a sus miles de fanáticos puertorriqueños para que llegaran hasta el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y juntos escuchar en primicia su nuevo álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”.

Desde que abrieron las puertas, el Choliseo se transformó en una discoteca con música variada como preámbulo del platillo fuerte de la noche: escuchar de la voz de Bad Bunny su nueva música en un “listening party”.

Faltaba media hora para que el reloj marcara las 12 de la madrugada del viernes, 13 de octubre (considerado supersticiosamente como un día de mala suerte) y entre gritos y algarabía, comenzó “Nadie sabe” el primer tema del séptimo álbum de Benito Antonio Martínez Ocasio.

Sentado en un 1970 Rolls Royce Shadow, que el boricua ha incluido en los últimos videos musicales “Where she goes” y “Un preview”, le dio “play” al playlist desde su teléfono celular.

PUBLICIDAD

Justamente a las 12 compartió el enlace de su álbum a través de su canal de difusión WhatsApp.

Como bien advirtió antes de comenzar, sus nuevos temas no son para nada aptos para niños, pues incluye letra explícita.

“A los niños que se supone que no estén en este chat, este disco NO es pa ustedes. Papá y mamá, ya leyeron... ustedes son los responsables, yo no. Bueno, ya dije”, recalcó Benito a través de WhatsApp.

A través de 22 canciones, el Conejo Malo demostró una vez más su versatilidad para ir y venir en cualquier el estilo de música, regresando esta vez al Bad Bunny del 2016, cuando cantaba “trap”. Asimismo, creó una fusión de ritmos innovadores con el toque distintivo que lo ha hecho merecedor de importantes reconocimientos a nivel mundial.

“Muchas gracias PR. No tengo palabras para agradecerle todo el cariño y amor que me han dado desde el principio de mi carrera. Yo he estado pal de veces aquí y siempre se va a sentir como la primera vez”, fueron las primeras palabras del Artista del Año en los Billboard de la Música Latina 2023.

Con un escenario de 360 adornado con bloques de heno formando una pirámide donde colegas como Arcángel, Young Miko, Feid, Bryant Myers, Ñengo Flow, entre otros escucharon junto a Bad Bunny temas como “Fina”, “Seda”, “Vou 787″, “Teléfono nuevo”, “Mónaco”, Baby nueva” entre otros.

En medio del “party” el vegabajeño bajó hasta la sección de Arena e interactuó con su público. De una vez, firmó uno que otro tenis de su línea en colaboración con Adidas.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos que emocionó a los fans de Benito fue cuando entonó los temas “Where she goes” y “Un preview”, pues su lírica ya era una conocida.

Su nueva aventura musical “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con los productores Tainy, MAG y La Paciencia, algunos de los nombres más destacados de la industria musical.

“Puero Rico, puñe... los quiero. Soy de ustedes por siempre, Ustedes lo saben”, comentó Bad Bunny, no sin antes invitar al público a aprenderse las nuevas canciones para así anunciar su próximo concierto.