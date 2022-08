El exponente urbano puertorriqueño Bad Bunny revolucionó a sus seguidores en las redes sociales al lanzar ayer el video de su más reciente sencillo “Neverita”, en el que se inspiró en el video “Suavemente” del cantante Elvis Crespo, que difundió en 1999.

Son varias y notables las similitudes en el nuevo vídeo “retro”, que al momento va por más de 5 millones de vistas, desde las gráficas idénticas y la animación digital, los movimientos, los colores, la vestimenta, las gafas, los bailes, el uso de modelos, en fin, casi todo.

¿Cómo reaccionó Crespo ante esto? Esa era la interrogante que prevalecía. Sin embargo, hoy a las 11:00 de la mañana, el intérprete de “Píntame” expresó a través de su “fan page” de Facebook que ayer fue que se enteró del video de Benito Martínez, que se desprende del álbum “Un Verano Sin Ti”, y de los visuales inpirados en su su popular tema de la década de 1990.

“Me gustó muchísimo, me encantó, me gustó a Bad Bunny en el mambo, en el personaje, que es un artista de estos tiempos con ese arraigo, que use algo inspirado en mi arte, eso me hace sentir muy agradecido. Muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo, por haber considerado esa parte de la historia, como lo es el vídeo de “Suavemente”. Un vídeo impresonante en la historia. Cuando ese vídeo a mí me lo presentaron, yo me deprimí. De momento ese video se convirtió en una locura, y es lo mejor que pudo haber pasado con la canción, un vídeo con estas caracteristicas, un vídeo muy particular, y de veras que lo amo mucho. Les agradezco a Dios que me haya permitido vivir un momento como este. Nuevamente le agradezco a Dios, que me haya permitido vivir este momento”, dijo el artista con más de 30 años de trayectoria.

“A Benito gracias, que le deseo mucho éxito en su carrera, que Dios lo bendiga, que sea un muchacho juicioso, que se disfrute el momento, pero sin dejar de ser él, que me parece que va por buen camino. El instinto me lo dice, que es un muchacho muy humilde y muy sencillo“, dijo Crespo mientras finalizó agradeciendo a sus seguidores por estar al pendiente de lo que pasa en su carrera.

Tanto los fans como los usuarios de las redes sociales se manifestaron con este tributo que Bad Bunny le hizo a Crespo, en el que mezcla imágenes que en la década de 1990 eran todo un clásico en la animación con pantalla verde. “En honor al mejor video del mundo”, se lee hacia el final del video “Neverita”.

¿Tendrá un efecto positivo esto para la carrera del cantante de música tropical? Siendo Bad Bunny una de las figuras más conocidas en la industria, batiendo récords que ningún latino había logrado antes, nos atreveríamos a decir que sí. Al menos, desde ayer la figura de Crespo ya se está dando a conocer en nuevas generaciones. El video “Suavemente” cuenta con más de 184 millones de vistas en YouTube.