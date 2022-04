Cuando se habla de merengue en Puerto Rico y de que se juntan figuras como la de Elvis Crespo y la agrupación Limi-T 21, de antemano se sabe que como resultado lo que hay es fiesta, sabor y vacilón.

Eso fue lo que ocurrió en la grabación del nuevo video del tema “Tiburona”, para el que se juntó el talento de estos cuatro exponentes, quienes llevan décadas manteniéndose vigentes en este género tropical. La admiración que se tienen entre sí aseguran que existe hace mucho, desde los comienzos de sus respectivas carreras.

Luego de haber creado la canción “Tiburona” -como parte de su álbum número 15, llamado “Multitudes” y que lanzó en noviembre pasado- a Elvis le pareció perfecto invitar a sus colegas y amigos Elvin Torres, Javier Bermúdez y Ángel Ramiro Matos a que fueran parte del mismo. No era la primera vez que trabajaban juntos, pues el tema “Like” lanzado en el 2017 por Limi-T 21 les había dado la oportunidad de hacerlo; una experiencia descrita por Elvis como ese “amor a primer oído”.

Cuatro años después llegó el momento de repetir ese junte, pero esta vez haciéndolo en uno de los temas de Elvis, que se mantiene por una línea jocosa.

“Cuando estoy trabajando con mi disco en ‘Multitudes’ nació la canción ‘Tiburona’. Yo decía ‘la canción está bien buena, pero le hace falta algo. Déjame mandársela a Elvin y preguntarle qué le parece. Está buenísima, vamos a hacerlo’, me respondió. La canción fluyó de una forma brutal y me fui para el estudio en Santa Isabel con ellos para trabajar en los detalles. Nos reímos, hubo una química, buena energía y una vibra que es bien importante para la creatividad. Me reí con estos locos”, explicó Elvis, quien más adelante, al ver el “crecimiento orgánico” de la canción en las plataformas digitales, decidió hacer el video musical. “Vamos a hacer el video con estos locos. Esta canción está buena, vamos a defenderla”.

El video, que estrenó hoy miércoles a la medianoche, estuvo lleno de buena vibra, en un lugar lleno de magia y un party entre amigos que, según narraron, fue lo que vivieron durante la grabación en Miami, que estuvo bajo la dirección de Bobby Viera, y que emulaba a una jungla en una isla situada en el área del Pacífico.

“Es un video lleno de mucha energía, colorido, de mucha sensualidad y baile. Estamos contentos con el resultado y aquí estamos, defendiéndolo con mucha pasión”, agregó el intérprete del popular tema “Suavemente”.

“Nos divertimos en cantidad porque Elvis es como el cuarto integrante de Limi-T 21 o Javier, Ramiro y Elvin fueran los tres integrantes de Elvis Crespo. O sea, nosotros tenemos la misma química y sobre todo tenemos algo muy bonito que es el mismo deseo y la misma sed de siempre buscar hacer algo que le guste a nuestro público. Nosotros todavía estamos buscando cuál va a ser el éxito más grande de nosotros. Siempre que trabajamos una nueva canción es buscando que ese sea el más grande, porque no nos cansamos de hacer lo que amamos y lo que nos gusta, y esto se transmite”, manifestó Javier, quien al comienzo de la canción se le escucha decir: “¡Venga esa mordida!

Tanto Elvin como Javier coinciden y resaltaron que desde que llegaron al lugar de la grabación había una magia y una buena vibra, que se puede percibir a través de los visuales. Es una canción descrita por los artistas como una divertida, pegajosa, sabrosa y rica.

“Esta es la canción para gozar el verano, no hay break, en Puerto Rico y en el Caribe, en el mundo entero”, señaló Javier.

El merenguero Elvis Crespo enfatiza que las colaboraciones entre artistas del merengue siempre han existido, así como tener la visión de hacerlas. No obstante, añade que esta práctica se ha hecho más común en la actualidad gracias a que pueden crear a modo independiente, con sus respectivas compañías de sello disquero.

“Las colaboraciones son geniales, hacen de la obra una más rica, en talento, en colores, en matices, en arte. Cuando se dan así, la colaboraciones en ese sentido son geniales, aportan”, mencionó Elvis.

Como compositores y productores, no ven como un reto que su música llegue a las nuevas generaciones, así lo expresó Elvin, pues se enfocan en divertirse mientras crean sin la intención de llegar a un público en particular.

“Nosotros no lo vemos como un reto en específico, simplemente hacemos música y nos la disfrutamos. Si la música le llega a una generación específico, pues bien, si no le llega a otra, pero nosotros nos divertimos en el estudio haciendo música. Creo que es lo más importante, no ponerte como meta a un ‘target’ en específico, sino disfrutarte el proceso”, puntualizó.

“Nuestra fórmula es tratar de mantenernos actualizados, adaptándonos a las nuevas tendencias y no perder el entusiasmo de la pasión por lo que hacemos”, agregó Crespo, por su parte.

Este viernes 22 de abril, tanto Elvis Crespo como Limi-T 21 se presentarán en concierto con sus respectivas orquestas en Mango’s Tropical Café en Orlando, Florida. Aunque prefieren vivir un día a la vez, no descartan que más adelante puedan presentarse juntos en Puerto Rico.