El merenguero puertorriqueño, Elvis Crespo, al igual que otras estrellas de la música a nivel internacional -como Carole King y Dolly Parton- recibió la primera dosis contra el COVID-19 mientras cantaba uno de sus grandes éxitos: “Suavemente”.

“Suavemente, púyame, que no me duela, que no me duela, ¡Ay! Ah. ¿Ya? Wow. ¡Qué excelente!”, le cantó el artista a los enfermeros y las enfermeras que enseguida lo identificaron por su voz.

El equipo de enfermeros le pidió al boricua tomarse una fotografía con él y accedió, se bajó del vehículo y complació a los fanáticos.

El intérprete manifestó sentirse contento y tranquilo, porque “la vida continúa, el mundo sigue dando vueltas y hay que fluir”. Continuó, “la puyita esa es encendía”, pero “uno ya está curado de espantos”.