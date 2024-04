“Esto no es un reencuentro y ya”: Alfred Cotto regresa a Grupo Manía tras reconciliación con Banchy Serrano

“Dios estaba trabajando en mí desde hace unos meses. Dios marcó una fecha y un tiempo. Siempre he estado en la iglesia, pero no fue hasta hace seis meses que me metí de lleno. Me arrodillaba y ponía mi frente en el piso para que Dios me guiara. Cuando lo ves espiritualmente es que empiezas a entenderlo. Exactamente, la fecha que esos profetas (pastores) me dijeron Banchy llegó a mi casa a hablarme. Aquí estamos nuevamente y mi deseo no es estar brincando de grupo en grupo, es retirarme con Grupo Manía”, señaló con gran entusiasmo Cotto.