Desde hace un tiempo lo estaba contemplando y la pausa provocada por la pandemia sirvió para reflexionar acerca de su visión de lanzarse como solista. Por eso, en mayo de este año, anunció su salida de CNCO, agrupación que se formó en 2015 cuando sus integrantes ganaron el concurso “La Banda”, que transmitió Univision.

Atrás quedó el apellido Pimentel para darle paso a lo que es su nuevo nombre artístico: Joel Deleón. Su anhelo, según expresó, es querer hacer nueva música y poder probarse el cien por ciento como artista. Por eso, aseguró que su salida de la agrupación compuesta ahora por el cuarteto Christopher, Erick, Zabdiel y Richard, con quienes creó unos lazos de hermandad, se dio en el tiempo perfecto y sin que haya sido motivado por algún conflicto.

“Creo que me salí en el momento perfecto. Con los chicos todo fue superbién, les avisé con tiempo, a principios de este año. Todo fluyó muy bien y hasta tuvimos un concierto de despedida”, expresó el cantante de 22 años, quien no negó que al tomar la decisión sintió un poco de miedo por cómo iban a reaccionar las fanáticas. “Fue un cierre súper bonito y estoy muy contento con el recibimiento que me han dado con esto y con todo. Las quiero mucho y les prometo que no les voy a fallar”.

Ahora son otras las emociones que Joel experimenta al llegar la esperada fecha en que lanza el sencillo “La Culpa”, que marca hoy su comienzo como solista, de la mano de Sony Music. Con esta, se aleja de los ritmos urbanos para darle paso a su herencia mexicana.

El tema, que fusiona el pop con la música regional mexicana en un marco acústico, fue compuesto por el propio artista y su amiga Samantha Cámara, acompañado por Joss Favela en la guitarra y Orlando Vitto como productor. De manera simultánea, hoy vio la luz el video musical de “La Culpa”, grabado en México y en el que acentúa detalles alusivos al lejano Oeste.

“Esta canción la hice como una sorpresa para las fans, como algo que me recordaba a lo que hacía mi abuelo antes. Eso se dio super rápido y natural. Me encantaría seguir haciendo cosas así. El ‘vibe’ de esa canción más o menos tiene que ver el ‘vibe’ sobre cómo cantaba mi abuelo. Recuerdo cuando comencé a cantar con él, solo fueron puras canciones rancheras o regionales. Por eso, este lanzamiento es súper especial para mí”, indicó Deleón, para quien la figura de su fallecido abuelo materno es una inspiración latente.

Este ha sido pieza fundamental para su desarrollo como cantante y esa es la razón por la que eligió su apellido para que acompañara su nombre en esta nueva etapa. De esta manera también honra su memoria.

“Tiene que ver mucho con mi abuelo, con él tiene que ver el cambio de nombre a Joel Deleón. Siempre seré Pimentel, pero creo que Deleón es el apellido que lleva la música por la sangre, así que empezamos con eso. Todo hace mucho sentido y se relaciona mucho con mi abuelo”, acotó el cantante, quien continuará con el lanzamiento de nuevos temas sin descartar fusionando con otros géneros.

“Sí estaré yendo por otros géneros, definitivamente. De hecho, durante estos pasados meses he estado experimentando con eso, así que van a escuchar de todo, eso es lo que me da mucha emoción. Todo lo que he estado haciendo me hace muy feliz”, manifestó el artista, que por lo pronto estará en promoción del sencillo y anhela empezar a a viajar a otros países para estar de cerca con las fans y de la gente que le quiere conocer.