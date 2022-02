El exponente urbano Farruko ora por la vida de su “hijo” musical, el novel rapero “Ankhal”, quien tuvo que ser operado de emergencia en el Centro Médico de Río Piedras tras resultar anoche gravemente herido en medio de una balacera en Fajardo.

Farruko fue quien le dio la primera exposición y oportunidad musical al joven de 21 años, Anthony Khalil Mercado Díaz, nombre de pila, de Ankhal. El novel rapero firmó en el 2019 con el sello disquero Carbon Fiber Music y grabó la colaboración “CFM Ganga Remix” con Farruko. Carbon Fiber Music es el mismo sello que maneja a Farruko.

La voz de “Pepas” fue su padre y maestro musical al abrirle las puertas a la fama, según expresó hoy la estrella internacional en su cuenta de Instagram.

“Hijo mío, porque siempre te he visto como mi hijo con amor y respeto. No he parado de orar por ti desde que me enteré de lo que te sucedió. Le doy gracias a Dios que sigues con vida. Quiero que sepas que te amo y siempre te he tratado de aconsejar porque siempre he querido el bien para ti. Me duele en el alma esta situación. Si sigues aquí en esta tierra es porque Dios tiene un trato contigo muy especial y a veces Él nos lleva al desierto para que nos detengamos, reflexionemos y valoremos muchas cosas que no vemos”, sostuvo Farruko al asegurar que siente un dolor inmenso al conocer el estado de salud en el que se encuentra Ankhal.

El novel rapero fue herido de bala mientras estaba en el interior de un vehículo junto a otro hombre de 26 años que también resultó herido en la avenida Las Flores del barrio Florencio en Fajardo.

Ante la gravedad de las heridas fue transportado a Centro Médico en Río Pierdas donde tuvo que entrar de emergencia al quirófano.

El vínculo entre Farruko y Ankhal es muy estrecho. Tanto así que Farruko se responsabilizó de ser la persona que lo adentró al género urbano y de que el novel rapero no pudiera manejar la fama.

“Me siento hasta culpable porque te abrí las puertas a la fama y a pesar que lo hice con buenas intenciones, esto no todo el mundo lo sabe manejar. Creo que Dios tiene un propósito grande conmigo y con muchos de los que están o han pasado por @carbonfibermusicinc. Te amo, Dios te bendiga y te cuide siempre. Espero que esta prueba que te puso el destino le saques el mejor provecho. Volviste a nacer. Tu testimonio es grande, aunque tú no lo sepas. Ojalá y puedas entender. Dios tiene el control”, aseguró Farruko, quien el pasado 12 de febrero reveló su transformación espiritual durante un concierto en Miami.

El tema que Farruko y Ankhal grabaron fue “CFM Ganga Remix”, lanzado hace dos años. En su estreno logró sobrepasar los dos millones de visitas en 48 horas en YouTube. La letra del tema habla de las gangas y de balaceras.