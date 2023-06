El reguetonero colombiano Feid le sumó en la noche de ayer otra función en Puerto Rico como el cierre de su gira norteamericana, “Ferxxo Nitro Jam Underground”, en Puerto Rico, tras haber vendido en pocas horas su primera función pautada para el viernes, 23 de junio.

La segunda fecha a presentarse será el próximo jueves, 22 de junio en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot en San Juan.

Fue en su cuenta de Twitter que hizo el anuncio.

El reguetonero colombiano Feid logró vender todos los boletos para su concierto “Ferxxo Nitro Jam Underground” para este viernes, 23 de junio, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Tras ese “sold out”, la producción del espectáculo decidió abrir una segunda función para el jueves, 22 de junio, la cual también se vendió en su totalidad.

Pendiente al paso de la tormenta Bret

Por otra parte, también a través de las redes sociales, el productor de los conciertos, Paco López, informó que estará pendiente de lo que suceda con la tormenta tropical Bret y su posible paso cerca de Puerto Rico.

“Mi gente para todo el que está preguntando, no sé si saben, pero hay una tormenta que estamos velando que supuestamente pasa el sábado por la isla, por eso abrimos la 2da función el jueves y no sábado. No queremos que pasen por el dolor de cabeza de devolución de boletos y el día estará malo para ir a un concierto. Seguiremos pendientes a lo que va a suceder con la tormenta. Pero el jueves y viernes hay concierto MOR”, escribió López.