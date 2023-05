Al cumplir medio siglo de carrera, el polifacético artista Fernando Allende es un afortunado al celebrar con el lanzamiento de un álbum musical que fue hecho a su medida, además de la publicación de un libro de su autoría y la creación de obras de arte que forman parte de una colección exclusiva.

La vida le complació poder unir esfuerzos con otra persona que piensa y siente igual que él; una sintonía perfecta que se da en el plano laboral luego de muchos años de amistad y hermandad. De la mano del reconocido compositor Rudy Pérez, a quien respeta, quiere y con quien se identifica espiritualmente, lograron realizar su vigésima segunda producción musical “Un Millón de Besos”.

“Nunca quise que él pensara que me estaba aprovechando de nuestra hermandad para pedirle que él hiciera algo. Entonces en varias ocasiones estuve a punto de pedírselo, pero me aguantaba. Hasta que un día recientemente surge de él y me preguntó que si de todas mis producciones, alguna vez me habían creado un disco a la medida”, contó a la vez que resaltó que este cuestionamiento lo hizo reflexionar y llegó a pensar que sí. No obstante, se dio cuenta de que no había quedado muy claro el concepto “a la medida”, que exactamente compara como cuando se va al sastre y te realizan un traje.

Para Allende fue como un sueño hecho realidad y, al poco tiempo, con la realización del álbum “Un Millón de Besos”, el cantante comprendió perfectamente la profundidad, lo que significó que Pérez creara para él. “Cuando tú dices, es que esta letra me queda perfecta, es que este tono me queda exacto”, señaló acerca del tema homónimo, que a la tercera semana de haber lanzado ha logrado una gran aceptación en Europa, Asia y Latinoamérica.

Dispuesto siempre a seguir innovando, Allende no puso resistencia en integrar al rapero conocido como Red Wine, como sugerencia del experimentado productor, músico y compositor, consciente además de que ese coqueteo con el rap les ofrecía más exposición musical. No se equivocó, pues el también actor asegura que la experiencia ha sido novedosa y hermosa, pues a través del sencillo fusionado con rap enaltecen a la mujer, en el que le hablan del amor y de lo mucho que se le extraña.

“Me doy cuenta entonces de que no es solamente la estrategia musical, sino la estrategia de mercadeo. Con esto tenemos puertas abiertas en ciertos lugares y en ciertas estaciones que, si no tuviera este pequeño rap al principio y en el medio, definitivamente no nos tomarían en cuenta. Ha sido increíble, el público ha reaccionado superbién en diversos países”, dijo acerca de la producción, una de música tropical y caribeña que invita a bailar y a esbozar una sonrisa en las personas.

“Escucharla te cambia energéticamente. Rudy y yo hablamos mucho de lo que es la energía, de lo que es el manejo de energía y compartirla. Hablamos mucho de lo que es ser creadores y transmisores de luz, recordando siempre que la sombra no vive en la luz. Creamos con esta consciente responsabilidad de que tenemos la capacidad de cambiar y transformar vidas para bien a través de la música. Todo esto tiene que fluir de una forma muy natural y muy espontánea”, agregó Allende.

Espectáculo en honor a las madres

Mexicano de nacimiento, pero acogido en los brazos y el calor del suelo puertorriqueño por más 30 años donde estuvo radicado, goza de escoger a la isla como punto de partida para lo que será su gira internacional, que comenzará con un homenaje a las madres, al que ha llamado “Un Millón de Besos Celebration”, a celebrarse el sábado, 13 de mayo, a las 7:30 p. m., en Chico Cabaret en The Lobby de Fairmont El San Juan Hotel, con la idea también de más adelante convertirse en el artista residente de este espacio.

“Estaremos en un día tan hermoso como es el Día de las Madres. Pisaré este escenario con una orquesta, donde mis músicos son todos puertorriqueños, incluyendo a Ricky Encarnación. Todo esto es a propósito, el lugar es Puerto Rico. Mi conexión con Puerto Rico es real, yo soy hijo de esta patria. Y sí, saldré al mundo entero a promover las bellezas de la isla, pero siempre vuelvo a casa”, manifestó el cantante, quien ha estado casado con su esposa boricua hace 37 años.

Asimismo, explicó que durante la velada de hora y media aproximadamente, se ha propuesto tocar y cantar temas que han visto crecer a su generación con la intención de crear un ambiente en donde el público se sienta tan cómodo que pueda corear con Allende las canciones.

“Al final integro mi mariachi, donde también cantamos juntos las canciones icónicas de México. Es un espectáculo diseñado para que te la pases feliz, que sea una noche inolvidable, que se celebre la maternidad, que las hijas y los hijos celebren con las mamás, que las mamás celebren con las hijas y los hijos, y que venga toda la familia”, exhortó mientras se prepara para posteriormente salir de gira a Colombia, Los Ángeles, México y Nueva York, para más adelante visitar Europa con su espectáculo.

Pleno en sus otras facetas

Por si fuera poco, a su celebración de sus 50 años de trayectoria artística, el artista recién se estrenó como autor con su libro autobiográfico, “Memorias del Futuro”, que se ha podido presentar con éxito en la Feria del Libro de Guadalajara y la Feria del Libro en Bogotá, Colombia, al integrar en la lectura un elemento interactivo.

Como dato que resalta, es que en el libro incluyó un QR code con el que se pueden accesar fotografías y vídeos musicales con la intención de romper la barrera entre el lector y el escritor.

En su vertiente como pintor, con entusiasmo narró que recientemente presentó su exposición “Colorful Moments”, una colección exclusiva creada para Danieli Fine Art Gallery, en Palm Beach, Florida, donde se quedó como artista residente.

Boletos y mesas a través de Ticketera o OpenTable bajo The Lobby- Fairmont El San Juan Hotel.