Los amantes de las canciones del fenecido Frank Sinatra, podrán disfrutar el próximo fin de semana de un manjar musical que estará a cargo del puertorriqueño Fidel Osorio. El evento “Sinatra Tribute Gala” se llevará a cabo el domingo, 4 de septiembre, en el Centro de Bellas Artes de Santurce desde las 5:00 p.m. y será a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico.

“En este concierto el público se va a transportar a una época dorada de la música, que va a estar llena de emociones, amor y pasión”, explicó Osorio, quien va a estar acompañado por la Master Signature Orchestra. “Vamos a tener unos arreglos musicales bastante genuinos a lo que era la música de Frank Sinatra, interpretados magistralmente por la orquesta”.

Según el artista, la gala se dividirá en dos actos, que durarán unos 45 minutos cada uno aproximadamente, donde además de cantar éxitos de Sinatra como “Come Fly with Me”, “Fly Me to the Moon”, “The Way You Look Tonight”, “My Way”, “New York, New York” y “Luck Be a Lady”, entre otras, unidas a temas como “Bésame mucho” e “Inolvidable”, que aparecen en su álbum “40”, así como varias sorpresas más. Antes del espectáculo, en la Sala René Marqués, habrá un cóctel de bienvenida a las 4:00 p.m.

Durante la gala, Osorio cantará junto a la Master Signature Orchestra, que está conformada por un grupo de profesores de músicos de instituciones como el Conservario de Música de Puerto Rico y Berklee College of Music, así como de músicos que han tocado para Cirque du Soleil y de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

“Decidimos hacer esta gala a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico, ya que ellos necesitan fondos para la construcción de una nueva sala de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico (PICU, por sus siglas en inglés). Actualmente el hospital pediátrico tiene una sala de cuidado intensivo, pero necesita ser renovada y este es el primer evento que se hace para recaudar dinero para eso”, explicó Osorio, quien detalló que en las próximas semanas prepara una gira que los llevará a la República Dominicana, Florida, Nueva York y Colombia, entre otros lugares.

Nacido en Mayagüez hace 41 años, pero criado en Cayey, Osorio se dedica a la abogacía en su diario vivir tratando casos relacionados al mundo del entretenimiento y de inmigración principalmente. Desde pequeño le gustaba la música y el canto, por lo que tomó clases privadas desde temprana edad. Logró participar en obras de teatro y “talent shows”, tanto en la escuela como en la universidad. No fue hasta mediados de la década de 2010 que Osorio decidió comenzar a cantar de manera seria.

Su gran oportunidad vino de la mano del músico Humberto Ramírez quien lo audicionó y lo contrató para cantar en el Heineken Ventana al JazzFest del 2015, donde se hizo una celebración del centenario de Frank Sinatra y Billie Holiday. A partir de ese momento, Osorio lleva interpretando canciones en ritmo de jazz del All American Songbook, que han popularizado leyendas de la música como Sinatra, Tony Bennet, Harry Connick, Jr. o Michael Bublé, entre muchos otros.

A finales de 2019, Osorio estrenó su primer disco como solista llamado “40”, del cual tenía una gira de presentaciones por varios países que tuvo que posponerse por la pandemia. Esto no lo detuvo para grabar a finales del 2020, el álbum navideño al que tituló “My Kind of Christmas” del cual se grabó un especial y se transmitió en WIPR, Canal 6. El cantante tiene el interés de crear un especial navideño anualmente. De hecho, ya prepara lo que será el especial de finales de 2021, al que llamará “Christmas with the Ladies” y en el cual compartirá con cantantes y músicos del género femenino.

Los interesados en asistir al espectáculo, los boletos están a la venta en Ticketera.com y en la boletería del teatro.