El salsero Gerardo Rivas no anda con la prisa de lograr cientos de miles de reproducciones digitales con sus sencillos musicales. Con lograr que su nicho respalde su propuesta musical le es satisfactorio, luego de defender por 16 años el grupo NG2, junto a su excompañero Norberto Vélez.

Rivas conoce a la perfección que lograr que el exigente público salsero apoye un proyecto musical no se alcanza por nombre y apellido, por lo que optó por tomarse su tiempo a la hora de lanzar su primera producción en solitario “Dile Rivas”, que vio la luz a principio de este mes.

“Realmente no sabía qué hacer tan pronto nos separamos y después de 16 años como que no lo veía posible y estábamos en pandemia y fue mi familia quien me impulsó. Eso sí, lo tomé sin prisa, estuve analizando cuál iba a ser mi esquina. Yo sé que es lo que a mí me gusta, pero quería identificar qué era lo que la gente quería escuchar y qué gustaba. Quería mi sonido, mi esquina”, sostuvo el hijo del cantante Jerry Rivas, de El Gran Combo de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

En plena pandemia de COVID-19, Gerardo compró todo el equipo para realizar su estudio de grabación en su hogar y una vez hecho comenzó a trabajar hasta tener seis temas musicales sin darse cuenta que resultaron en más de la mitad de la producción discográfica.

En la producción “Dile Rivas” el cantante ofrece una propuesta atemperada a los tiempos, sin perder la esencia y sus gustos musicales. Coquetea con las tendencias rítmicas, pero sin olvidar que su propuesta musical es la salsa.

“Te aseguro que estoy en la mejor etapa de mi vida. Tengo madurez como persona, cantante y como músico. No tengo ninguna prisa. Estoy haciendo las cosas poco a poco. Si salen bien, pues perfecto, sino sigo hacia adelante. La duda que tuve al principio desapareció por completo y ahora estoy más seguro de lo que soy. Eso es lo que ahora me da fuerza. Tengo los pies sobre la tierra y dentro de todo así es que me han salido las cosas. Voy a la marcha, no estoy forzando nada”, afirmó el cantante que en su momento representó la nueva ola juvenil salsera.

Ahora sigue siendo el mismo salsero con una mayor madurez musical.

“No quiero irme con la ola que se va todo el mundo. Estoy tratando de hacer un fan base muy mío, que si son cinco, dale música a esos cinco que la semana que vienen serán seis y siete. No ando con la película de las miles reproducciones, si llegan maravilloso, sino le damos la vuelta”, añadió el salsero cuyo primer tema que lanzó en solitario fue “Happy”. La exposición que logró con “Happy” lo impulsó a seguir trabajando el disco.

PUBLICIDAD

El sencillo que marcó el lanzamiento de la producción fue “Ella es loca con mi salsa”, una composición del cantante y actor Víctor Santiago y los arreglos musicales estuvieron a cargo de Juan Picorelli y de Gerardo.

La producción discográfica “Dile Rivas” cuenta con nueve temas e incluye los éxitos “A derretir el hielo”, “Bésame” y “Happy” y está disponible en todas las plataformas digitales. El disco incluye dos temas de salsa fusionados con regional mexicano.

“Tengo una unos covers de banda mexicana, “Peligro en extinción” y “Adiós” porque con NG2 hicimos cono cinco temas con este ritmos y nos fue muy bien.Así que no quería dejar ese concepto fuera. Lo que hice fue empecé a buscar entre la gente que sigue la música mexicana. Uno de esos temas es mi favorito del disco”, mencionó el artista, que además trabaja con Gilberto Santa Rosa en la gira mundial “Camínalo Tour”.

Al “Caballero de la salsa” le agradece la oportunidad de trabajar junto a él y de que le permita tener visibilidad desde los mismos escenarios, ya que Gerardo tiene una participación en los conciertos masivos de Santa Rosa. “Para Gilberto solo tengo agradecimiento y mil gracias porque gracias a él llevo el alimento a mi hogar”, afirmó.

El padre de dos optó por usar su imagen de pequeño cuando estaba en el grupo Gerardito y los Rockolos en el concepto del video de “Ella es loca con mi salsa”. Para él era importante recordar y visibilizar su historia musical desde sus inicios hasta el presente.

El domingo, 25 de junio se presentará en el Boulevard de Yabucoa y el 30 de junio en las Fiestas de Toa Baja.