En días pasados, la merenguera Gisselle Ortiz sufrió la pérdida de su padre de 81 años, quien estuvo recluido en una institución hospitalaria.

La artista, quien el próximo 30 de septiembre ofrecerá el concierto “Entre tacas y canciones” en el Coca-Cala Music Hall, en el Distrito de Convenciones de Puerto Rico, hoy conversó con sus seguidores, a través de su red social Instagram, para agradecer los mensajes de condolencias y acerca de la crisis que hay en los hospitales y la escasez de médicos. Le tocó vivirlo en carne propia con su padre, por lo que ahora entiende la magintud de la crisis existente.

Por cinco meses, según explicó, estuvieron saliendo y entrando del hospital porque su papá “a cada rato se nos ponía malito” al sufrir varias condiciones de salud. Aunque aclara que con su mensaje no tiene intención de “echarle lodo” a la institución hospitalaria, porque en general fueron atendidos con amor, respeto y delicadeza por el personal. No obstante, mencionó lo angustiosas que resultaron ser las últimas horas de vida de su papá.

PUBLICIDAD

“Las últimas horas de mi papá fueron horribles. Las he sufrido más, ese video de ver a mi papá sufriendo en esa camilla, más que el hecho de que se haya ido. Muchas veces dicen que uno se va preparando, pero no es real. Mi papá estuvo más de cuatro horas agarrándose de las barandas de la cama, quejándose de un dolor, que él entendía que era en la vejiga”, indicó la merenguera con voz quebrantada y llorosa.

“A mí me faltó ir hasta adonde el que limpia, al de mantenimiento, buscando a alguien que me diera una orden para hacerle unas placas, un CT, o algo, que le chequearan el abdomen para saber por qué mi papá estaba tan adolorido y sufriendo tanto. Nunca se hizo nada porque no había un médico. El doctor iba por la mañana, y una vez él se iba, eso es tierra de nadie. Vuelvo, no le estoy echando culpa al hospital, ni a las enfermeras ni a los efermeros; ellos hacen lo que pueden, no son médicos para hacer una orden”.

Luego de denunciar la inacción de una doctora en el área de Emergencias, de la impotencia que sintió al ver la dilatación de los procesos, y de finalmente lograr que le pusieran morfina, mencionó que a los 15 minutos falleció, sin saber de qué murió su padre.

“No sé de qué murió mi papá. No sé si fue de la vejiga, el corazón... él estaba delicado. Pero, quiero que estén claro que en el fondo digo, ‘Dios mío, si me vuelves a llevar un ser amado de mi vida, llévamelo de cantazo. No quiero que vaya a un hospital, que sea de sopetón o un infarto masivo, si es que le toca, porque todos tenemos fecha de expiración”, agregó.

PUBLICIDAD

“Es bien seria la situación en nuestros hospitales, la viví en carne propia”, indicó a la vez que agradeció haber podido disfrutar de su padre por muchos años. “Es bien duro, es bien duro”.