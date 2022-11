El grupo Brokys On Band compuesto por Glenn Monroig, Roberto Sueiro y los artistas invitados; Hilda Ramos y Rubén Emmanuelli presentarán el “Big Band Christmas Show” en el Hotel Marriott de Condado.

La cita musical será el sábado, 17 de diciembre, a las 8:00 p.m. en el salón American International Grand Ballroom en la hospedería.

El formato “Big Band” tocará éxitos icónicos de la música jazz y rock, dirigidos por el maestro Ángel “Cucco” Peña. Los participantes interpretarán los temas de Los Eagles, Elton John, Stevie Wonder, Frank Sinatra, Tony Bennet, Van Halen con unas sorpresas musicales navideñas.

“La música que se va a tocar es grandiosa por sí, pero cuando la tocas con un Big Band crece exponencialmente. Son éxitos musicales universales. Es un espectáculo que rememora la época de las grandes orquestas en los hoteles del país. Nada supera disfrutar de esta música desde tu mesa con una copita de vino o cóctel”, expresó Sueiro, productor del evento.

Entre los éxitos que forman parte del repertorio están “New York, New York”, “That’s Life”, “My Way”, “Don’t Let the Sun Go Down On Me”, “Soul Man”, “Just a Gigolo”, “Come Together”, “NY State of Mind”, “Its not Unusual”, “You Made me so Very Happy”, entre muchos otros.

Los boletos para el “Big Band Christmas Show” los pueden conseguir en Ticketera al (787) 305-3600 o a través de www.ticketera.com.