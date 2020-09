Luego de varios años de producción, llegó la enfermedad y el posterior fallecimiento de su madre, lo que causó una pausa obligatoria en la carrera de la cantautora cubana Gloria Estefan, quien prefirió tomarse su tiempo para no reflejar la tristeza que sentía a través de su voz en sus canciones.

Ese periodo de duelo fue necesario para que la popular cantante regresara al estudio de grabación con mucha alegría para darle voz a los 18 temas que componen su más reciente disco “Brazil305”, que fue lanzado a mediados de agosto y cuyo número en el título representa el código de área de Miami.

De estos, cuatro temas son inéditos y 14 son versiones nuevas de los clásicos de su carrera y que forman parte de una producción que la artista describe como una celebración de la unión africana existente en las raíces musicales entre Cuba y Brasil, que desde niña ha tenido muy presente.

“Mi madre era aficionada a la música de todas partes del mundo, y aunque en Cuba cuando nos fuimos solo sacamos una maleta, mi abuela iba le iba enviando una caja de composta de mango para mí porque era lo único que comía, y ahí le escondía a ella sus discos. Ahí aprendí no solo sobre la música cubana, de Celia Cruz, Cachao y Olga Guillot, sino también del trío Los Panchos, Javier Solís de México, Nat King Cole, Dinah Shore, Andy Williams, Dean Martin, los Standards, Frank Sinatra y de Brasil la música de (Frederic) Chopin, Elis Regina, y tenía discos hasta de Carmen Miranda, ella era muy famosa en Cuba. Como ves, a mí me fascina desde niña”, expresó la también actriz.

Ya más fortalecida ante la pérdida física de su madre, a quien recuerda haberle cantando el disco completo en la cocina, Estefan decidió regresar al estudio de grabación en el 2018.

“Me sentí que la tenía conmigo, que me estaba ayudando. Ella estaba tan entusiasmada con el disco, le encantaba y en ese momento sí puede poner toda la alegría en ese disco que yo quería”, indicó al explicar que se terminó de mezclar en el verano del 2019 y que se retrasó su lanzamiento por los diferentes sucesos como lo ha sido la pandemia por COVID-19 y la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía, y que por respeto prefirió retrasarlo.

No obstante, la intérprete de “Con los años que me quedan” y “Conga”, indica que en junio, el día antes del tercer aniversario de la muerte de su madre, lanzó el tema “Cuando hay amor” porque quería poner alegría en el universo y que la música causara el mismo efecto que ha tenido con ella.

“Necesitamos un poco de balance con tanta tristeza que estamos viviendo y quise que fuera ese tema, y gracias a Dios habíamos grabado el video febrero de 2019. A mí me ha salvado la música en mi vida en varios momentos y los fans siempre me dejan saber que mi música los ha ayudado a pasar los momentos alegres de sus vidas y los tristes”, manifiesta la cantante, quien aprovechó los primeros dos meses de la pandemia para organizar los clósets de la casa y hasta para organizar álbumes fotográficos.

Con algunos temas en inglés como “Samba”, su icónico éxito de 1985 con Miami Sound Machine, otros en español como “Tú y yo”, que es una versión del tema “Here we are” lanzado hace 30 años, y el sencillo “Magalenha” grabado en portugués con el legendario vocalista Carlinhos Brown, Estefan afirma que la aceptación mundial del disco ha sido espectacular.

“Si pensaban que ‘Conga’ era rápida, imagínense una versión ‘Magalenha’. Es la única grabada en portugués. Qué difícil Dios mío cantar a esa velocidad en otro idioma que no es el mío. Pero quedó chévere y el estaba felicísimo. Así que esa cierra el disco”, reveló Estefan, quien en 1983 hizo el disco llamado “Río”, con el que también celebró la música brasileña.

“Esta producción fue como volver a celebrar la unión africana existente entre las raíces musicales de Cuba y Brasil, pero que creció en diferentes estilos”, dijo mientras señala que las canciones, la historia y los colaboradores musicales de “Brazil305” tomarán una dimensión visual adicional con el estreno en marzo 2021 del documental “Sangre Yoruba”, grabado por un mes en Brasil.

“Son canciones que están acostumbrados a escuchar a través de los años, pero de una forma nueva. La música es un puente y en la raíz de nuestra música gran parte latinoamericana está África, y están los ritmos africanos que por las influencias de nuestros diferentes países tomó otros matices, pero la idea es que en la raíz todos somos iguales como seres humanos y podemos compartir un sinfín de ritmos y experiencias musicales no importa de dónde vengas”, comunicó.

Otra cara de los Estefan

Por otro lado, la cantante adelantó que está muy emocionada con el próximo lanzamiento de “Red Table Talk: The Estefans” a través de Facebook Watch, en el que se publicarán varios episodios que recientemente grabó junto a su hija Emily Estefan y a quien llamó su “sobrina”, la presentadora de “El Gordo y la Flaca”, Lili Estefan.

“Se trata de ocho episodios con tres generaciones de mujeres latinas, mujeres hispanas, que hablamos sobre temas difíciles, temas que las familias debían hablar particularmente en estos tiempos que estamos todos encerrados aún. Quedó muy emotivo, muy lindo y sale en octubre. Así que verán otra cara de los Estefan. Se van a enterar de muchas cosas que nunca hemos hablado en público y realmente nos llenó mucho. Pude pasar tiempo con ellas dos haciendo todo. Nos hacíamos exámenes cada tres días todo el crew, todo el mundo con máscaras y shield, pero lo logramos, y estoy muy entusiasmada”, adelantó.

Resalta la importancia del voto hispano

Cada vez que hay una elección, la artista indica que trata de hacer algo que se enfoque en la importancia de votar, particularmente en los inmigrantes que tienen ciudadanía norteamericana, para que de ese modo su voz quede plasmada.

“Lo difícil es que en la última elección el 46% de los votantes que podían votar no votaron porque no les gustó quizás ningún candidato. Pero no podemos dejar que eso nos pare. Tenemos que tomar la decisión, sea fácil o no, de que tenemos que votar. Es importante porque ahí es que se da cuenta el país del poder que tenemos los hispanos y los latinos a través del voto. Es importante que todo el que pueda, que lo haga”, concluye.

En concierto benéfico en apoyo a Broadway

En ánimo de continuar aportando y ayudando a la comunidad de Broadway, Estefan será una de las estrellas que va a estar cantando y participando del concierto benéfico digital “Viva Broadway! Hear Our Voices” el próximo 1 octubre para celebrar la cultura latina y sus logros en el teatro.

“Todos los años tratamos de hacer cosas para ayudar. En estos momentos todas las personas de Broadway están sin trabajo, no tienen otras alternativas de poder hacer nada y están pasando momentos muy difíciles porque han cerrado los teatros y sabrá Dios cuando vuelvan a abrir. Hemos tratado de participar en todo lo que podamos benéfico en las redes”, añadió.

A ella se le unen las estrellas Chita Rivera, Lin-Manuel Miranda, Thalía, Lucie Arnaz, Melissa Barrera, Jaime Camil, Florencia Cuenca, Raúl Esparza, Mandy González, Raúl González, Iván Hernández, Ariana DeBose, Mauricio Martínez, Bianca Marroquín, Shereen Pimentel, Daphne Rubin-Vega, Philippa Stefani, Angélica Vale, Robin de Jesús y Ana Villafañe, entre otros.

El concierto se transmitirá a través de Playbill.com, el canal de Playbill en YouTube, y el sitio de la Broadway League (Viva.Broadway). Las ganancias irán a las organizaciones Broadway Cares/Equity Fights AIDS y Broadway Bridges.